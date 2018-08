Sociedad

Reportaje

Extracción de arena en Muskiz: la playa de La Arena en peligro

Surfrider Foundation Europe

Redacción

17/09/2010

La autoridad portuaria ha previsto extraer 10 millones de metros cúbicos de arena en la playa de La Arena en Muskiz. Este programa ha creado polémica entre los defensores del medioambiente.

La autoridad portuaria ha previsto extraer 10 millones de metros cúbicos de arena en la playa de La Arena en Muskiz (Bizkaia) para extender su puerto exterior. En comparación, la duna más alta de Europa, la Gran duna de Pyla (150 metros de altura sobre 2700 metros de largo y 500 metros de ancho) está constituida de 60 millones de metros cúbicos de arena. Este programa de extracción ha creado polémica entre los defensores del medioambiente.

El proyecto y su impacto

El 1 de marzo de 2005, una orden de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del Gobierno Español) publicado en el Boletín oficial del 18 de abril de 2005, otorgó autorización a la autoridad Portuaria de Bilbao para llevar a cabo el proyecto de extracción de arena en la zona de Muskiz. La primera fase del proyecto empezó el 19 de diciembre de 2009.

Este proyecto, presentado en 1998, se enmarca en la tercera fase de ampliación de las instalaciones portuarias, que empezó en 2008 y que terminará con. El proyecto de extracción de arena debe permitir ganar 293 000 metros cuadrados de tierra sobre el mar lo que permitirá un aumento de la superficie del puerto de Bilbao de 528 000 metros cuadrados. La zona de extracción se ubica en el banco de arena de Muskiz. Consta de 208 hectáreas y se sitúa entre 1,3 km y 3,3 km en dirección Norte Noroeste hacia la costa. La batimetría (medida de la profundidad marina) de la zona de extracción mide entre -19 y 38 metros.

Conforme con la ley, la Dirección General de Costas le ha presentado a la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental los resultados del proceso de encuesta pública y de consulta a los servicios competentes. Durante el proceso de consulta de las instituciones medioambientales un cierto número de instituciones, tal como la "Demarcación de Costas", la "Vice consejería de Medio Ambiente" así como la "Dirección de Aguas" del Gobierno Vasco se han mostrado reticentes ante el proyecto.

Entre las razones de esta reticencia, se encuentra la posible desestabilización de La Arena, razón por la cual la "Demarcación de Costas" publicó un informe en el cual aconsejaba bajar el nivel de la zona de extracción a -25 metros. La observación de la playa los últimos meses confirma una modificación evidente de la playa. Una gran cantidad de arena has desaparecido de la playa, que se convierte poco a poco en un pedreral.

Además, la "Dirección de Aguas" precisa que el proyecto contraviene a la "Ley de costa", y que sería conveniente evaluar su incidencia sobre la playa de La Arena así como sus efectos sobre la salud como la suspensión de los sedimentos contaminados.

Entonces, a pesar de las reticencias de varias instituciones, la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del Gobierno Español) consideró que el proyecto no presentaba ningún riesgo para el medioambiente.

Plataforma ciudadana y Guardacostas

En respuesta al arranque de la extracción en diciembre de 2009, se creó un colectivo compuesto por surfistas, bañistas, técnicos o ciudadanos, llamado "Salvemos -LA ARENA- SALBA DEZAGUN" por oposición al proyecto. Desde principios de 2010, las observaciones ponen en evidencia la desaparición de la arena y el estudio de documentos oficiales (estudio de impacto, resultados de la consulta pública) han fomentado la movilización de la plataforma y la organización de manifestaciones.

En este contexto, y sospechando que los impactos del proyecto (en términos de dinámica sedimentaria en particular) no se han tomado en cuenta suficientemente, Surfrider Foundation Europe mediante su programa "Guardacostas" se ha unido al colectivo para apoyar la lucha y difundir todo tipo de información sobre las actividades de la plataforma. Ademas, un estudio llevado por el profesor Alejandro Cearreta ("Reflexiones desde un punto de vista geológico sobre el proyecto de extracción de arenas en la zona de Muzkiz", febrero de 2010) sostiene en sus conclusiones que los estudios que se realizaron y en los que se ha basado el proyecto son incompletos y que parten de datos que no son ciertos.



Hoy en día, la plataforma ciudadana tiene como prioridad paralizar la extracción antes de que entre en su segunda fase (se habrían extraído dos millones de metros cúbicos de arena durante la primera fase, entre diciembre de 2009 y marzo de 2010). Desgraciadamente, la temporada de baño llegando a su fin, la inquietud crece en las populaciones locales. Efectivamente se dice que el reinicio de la operaciones de dragado están previsto para el 15 de noviembre, la autoridad portuaria solo está en la espera de los resultados de un nuevo estudio que permitirá evaluar la cuantidad de arena todavía disponible.

En este contexto, la plataforma ciudadana llama a una nueva movilización para el 16 de octubre. Esta movilización no se hará en la playa de la Arena sino en el Arenal Bilbaino para insistir en el hecho de que como se está robando la playa, los y las usuarias de la playa de La Arena tendrán que desplazarse a sitios alternativos para disfrutar de un día de playa.