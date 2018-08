Sociedad

Suceso en Madrid

Fallecen dos ancianos olvidados en una furgoneta por su cuidador

Redacción

20/09/2010

Una llamada de teléfono o una familia que demandaba información hicieron que el encargado de trasladar a los ancianos se olvidara de ellos en el interior de una furgoneta.

Un hombre fue detenido el sábado en Ciempozuelos (Madrid) por la muerte de dos ancianos (83 y 87 años) en el interior de una furgoneta que el arrestado conducía para trasladarlos al centro geriátrico Virgen del Consuelo.

Aparte de ir en silla de ruedas, los ancianos padecían demencia senil,de modo que el detenido era responsable directo de ellos en ladistribución que el personal del centro hacía de sus pacientes.

Una llamada de teléfono o una familia que demandaba información hicieron que el encargado de trasladar a los ancianos a una residencia geriátrica se olvidara de ellos en el interior de una furgoneta al "apartarle de su rutina.

Estos pacientes del centro de día "son abuelos que a veces vienen, a veces no", ha explicado Aranda, por lo que los trabajadores no los echaron en falta: "incluso en el parte diario figuraba que no habían venido".

El responsable del traslado y codirector ha explicado también que fue él mismo quien encontró a los ancianos fallecidos cuando volvió a recoger la furgoneta, tiempo después, pero sin precisar cuánto había transcurrido.



La autopsia debe determinar la causa de la muerte de los dos hombres, mientras que el detenido ha sido llevado ante el juez acusado de un delito de homicidio por negligencia.