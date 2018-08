Sociedad

Fuego en Galicia

Ascienden a cuatro los fallecidos en la ola de incendios que asola Galicia

Agencias | Redacción

16/10/2017

105 fuegos permanecen activos, 15 de ellos amenazan núcleos de población. Nuñez Feijóo denuncia el "terrorismo incendiario" que ha provocado el fuego.

Cuatro personas han fallecido en las últimas horas en Galicia en los numerosos incendios que continúan activos en varios puntos de la comunidad. Las dos primeras víctimas mortales se registraron este domingo en una furgoneta que fue pasto de las llamas en Nigrán (Pontevedra), en la carretera que une las parroquias de Camos y Chandebrito.

La tercera muerte ha tenido lugar esta madrugada en la provincia de Ourense, en el municipio de Carballeda de Avia. Se trata de un varón de 78 años que ha aparecido en Abelenda das Penas, donde ha intentado apagar las llamas de un corral para salvar a sus animales, aunque no lo ha logrado y ha fallecido.

En San Andrés de Comesaña (Vigo) fallecía anoche un hombre de 70 años que se había caído desde un muro cuando apagaba un fuego.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado hoy el "terrorismo incendiario" que ha provocado la muerte de estas cuatro personas y que miles de hectáreas de bosque, aún sin determinar, hayan ardido en más de 100incendios en las últimas horas. "Nos atacaron indiscriminadamente y no pudieron hacer más daño", ha afirmado Núñez Feijóo en una comparecencia tras una reunión extraordinaria de su gobierno para analizar la situación.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha viajado a Galicia para visitar, junto con Alberto Núñez Feijóo, los lugares más afectados, entre ellos, Pazos de Borbén (Pontevedra).

105 fuegos activos

La Xunta de Galicia ha cifrado en 105 los fuegos forestales que permanecen activos en la comunidad en la madrugada del lunes. El director general de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, ha afirmado que se han registrado 210 fuegos a lo largo del fin de semana, 125 en la jornada del domingo. De ellos, según Fernández-Couto, 60 se han iniciado a partir del atardecer, lo que ha obligado a los medios de extinción "a repartirse en nuevos incendios y nuevas situaciones".

De los 105 frentes que todavía están activos "muchos" cuentan con "frentes extendidos", lo que, sumado a las fuertes rachas de viento, está complicando las tareas de extinción.

Además, 15 de los fuegos amenazan núcleos de población. Destacan, entre otros, los de Monforte, Baiona, Friol, Negreira o Nigrán.

Cóctel de tres factores

El responsable de Montes de la Xunta ha indicado que son "tres" los factores que han derivado en la ola de incendios que deja a Galicia en una situación "crítica". Por un lado, una "actividad incendiaria tremenda" protagonizada por "delincuentes homicidas"; sumado a la "situación climática extrema" que vive Galicia con altas temperaturas y escasez de agua; y, por último, los vientos sur con rachas de hasta 70 kilómetros por hora que han hecho "impredecibles" los fuegos. Además, ha señalado que estos vientos han provocado "la entrada" de incendios procedentes del norte de Portugal. "Es algo que no he visto nunca", ha afirmado.

No obstante, parece que el viento amainará durante la jornada de hoy, y una fina lluvia ha empezado a caer sobre las 04:00 horas en la zona sur de Pontevedra. Las predicciones de MeteoGalicia son que un frente frío llegará a Galicia este lunes, dejando una jornada marcada por las lluvias y el descenso de los termómetros. El viento irá bajando en intensidad hasta quedar flojo durante la tarde.

Asimismo, ha defendido que, a la hora de atajar los incendios, no existe una "falta de medios", sino que las condiciones en las que se han dado han hecho que no se puedan "atajar con una mayor capacidad". "Los medios no son una condición de número, sino de las condiciones que te permiten luchar contra él (incendio)", ha concluido.

, ha concluido.