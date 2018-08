Sociedad

Decretan prisión sin fianza para el padre de la niña muerta en Zarautz

11/10/2010

Su declaración ha durado cerca de seis horas. El hombre está imputado por el homicidio de su hija, aunque la investigación continúa abierta.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Azpeitia ha decretado hoy prisión provisional sin fianza para el padre de la niña de 18 meses que apareció ahogada el pasado jueves en Zarautz (Gipuzkoa), según han informado a Efe fuentes judiciales.

El hombre, un marroquí de 41 años, imputado por la Ertzaintza por el presunto delito de homicidio de la menor, ha abandonado sobre las cinco de esta tarde, esposado y custodiado por la Policía, las dependencias judiciales de Azpeitia, tras permanecer en ellas casi seis horas.

La jueza que le ha tomado declaración, además de decretar su ingreso en prisión, ha mantenido el secreto de las actuaciones sobre este caso, que continúa su fase de instrucción o investigación.

El presunto homicida ha sido conducido desde dependencias policiales de la Ertzaintza, donde estaba detenido desde el pasado jueves, hasta los juzgados de Azpeitia, donde ha entrado sobre las once y cuarto de la mañana, tapándose el rostro con las manos, al igual que ha hecho al abandonarlos, sobre las cinco de esta tarde.



Han pasado cuatro días desde que la niña apareciera ahogada en aguas del malecón de Zarautz y aún quedan muchas dudas por resolver. La autopsia ha concluido que la niña murió por ahogamiento y no presentaba signos de violencia, sin embargo, todavía no saben cómo llego la niña desde la chabola hasta el mar. La Ertzaintza no cuenta con testigos presenciales de los hechos, aunque algunos testigos vieron horas antes al padre con la niña en la zona.

El padre está imputado por homicidio, bien por negligencia o bien porque la muerte fue intencionada. La Policía se inclina más por la segunda hipótesis, por las contradicciones de lo dicho y porque ve muy difícil que la pequeña fuera sola desde la chabola hasta el mar, ha informado Radio Euskadi.

Los análisis de las huellas y otras pruebas arrojarán más luz al caso en los próximos días.