Hallan muertos a dos niños y una mujer en un piso de Tarragona

Redacción

18/10/2010

La mujer y los dos niños fueron apuñalados, según ha confirmado la autopsia. Su marido está en paradero desconocido y sobre él pesaba una orden de alejamiento que la mujer pidió levantar.

Dos niños de 5 y 2 años de edad y una mujer de 26 han sido hallados muertos en un piso del barrio marítimo de Tarragona (Cataluña), según ha confirmado un portavoz de los Mossos d''Esquadra, y la mujer había pedido a un juez que levantara la orden de alejamiento que pesaba sobre su marido.



La mujer y los dos niños fueron apuñalados, según ha confirmado la autopsia. Los cadáveres fueron encontrados en un avanzado estado de descomposición dentro de la bañera y cubiertos de yeso y cemento, lo que encubrió durante varios días el olor que desprendían.



Según un vecino, el marido, que se encuentra en paradero desconocido, la maltrataba con frecuencia. De hecho, el varón tenía una orden de alejamiento, pero la mujer había pedido al juez en diciembre de 2009 que levantara la orden de alejamiento que pesaba sobre su pareja, ahora principal sospechoso del triple crimen, pero el magistrado denegó su petición.



En declaraciones a los periodistas, el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros ha confirmado que el juez había dictado orden de alejamiento contra el hombre en 2009 por malos tratos y que este estaba "bajo tratamiento psiquiátrico" y se había quedado sin trabajo.

Tras guardar un minuto de silencio este mediodía frente al ayuntamiento, el delegado de la Generalitat en el Camp de Tarragona, Xavier Sabaté ha explicado que este caso había activado todas las alertas de la administración y que lo seguían "muy detenidamente" desde la unidad de atención a la víctima de los Mossos d''Esquadra.

De hecho, desde esta unidad se contactaba periódicamente con ella para hacer seguimiento del caso, aunque a veces no se lograba. No obstante, ha admitido que "a veces la realidad supera cualquier prevención". "Desgraciadamente no hemos podido evitar estas muertes", ha lamentado.

Sabaté ha añadido que ahora están utilizando todos los medios posibles en una "búsqueda exhaustiva" para dar con el principal sospechoso del crimen, que podría haber huido a Marruecos, de donde es originario.



Ayer por la tarde, los vecinos alertaron a los bomberos y a los mossos del fuerte olor que salía del inmueble.