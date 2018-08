Sociedad

En Gipuzkoa

Crean la iniciativa Hitzartu para impulsar un plan de residuos participativo

AGENCIAS | REDACCIÓN

16/12/2017

La plataforma de padres GuraSOS ha sido la impulsora de este proceso, cuyo objetivo es "garantizar" la participación ciudadana y redactar un plan de gestión de residuos que sirva hasta 2030.

Un colectivo ciudadano de Gipuzkoa ha constituido este sábado la iniciativa Hitzartu, que trabajará en 2018 en la redacción de un plan integral de gestión de residuos para el territorio con el que buscan dar cabida a la participación que, en su opinión, "la democracia representativa no ha garantizado".

La plataforma de padres GuraSOS ha sido la impulsora de este proceso, presentado en Donostia-San Sebastián, cuya filosofía es propiciar la "intervención social" para poner fin a la "división social y conflictividad" a la que dio lugar el proyecto de construcción de la incineradora de basuras para Gipuzkoa.

El portavoz de GuraSOS, Joseba Belaustegi, ha explicado a EFE que "no se trata de interpelar a las autoridades" porque ya se hizo, sino de que sea la sociedad civil la que intervenga para "garantizar" un proceso de participación ciudadana y para redactar un plan de gestión de residuos que sirva hasta 2030.

La pretensión es que se haga "de forma consensuada y llegando al acuerdo social", ha destacado Belaustegi, que ha asegurado que no será "un PIGRUG paralelo" porque "el que debe hacerse oficialmente no se está haciendo y ha quedado aplazado hasta no se sabe cuándo".

Ha dicho que la suya es "una propuesta de cambio cultural en lo democrático", que promueve un plan que "inaplazable" y que "la sociedad entregará, cuando se termine, a la representación política para que lo tenga en cuenta".

Belaustegi ha precisado que "se trata de experimentar si la sociedad tiene cauces y potencialidades para atajar mejor los problemas, o ayudar a la solución de éstos junto a la representación política, o complementar a los políticos en lo que no pueden hacer o fracasan".