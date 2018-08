Sociedad

Polémica

Sánchez-Dragó dice ahora que no se acostó con dos niñas de 13 años

Redacción

27/10/2010

En su último libro admite que hace unos 40 años practicó sexo con dos japonesas que tendrían unos 13 años, pero ahora matiza que "nadie se trajinó a nadie" y que la historia ha sido "literaturizada".

Tras la gran polémica que ha suscitado el escritor Fernando Sánchez-Dragó con su último libro, Dios los cría... y ellos hablan de sexo, drogas, España, corrupción..., en el que admite que se acostó con dos niñas japonesas de 13 años en Tokio, el propio escritor ha salido al paso de las críticas y ha desmentido, en una entrevista concedida a Vanitatis, que haya practicado sexo con dos menores.

El escritor dice ahora, desde Japón, que "nadie se trajinó a nadie" y que la historia ha sido "literaturizada". En el libro el escritor publica lo siguiente: "En Tokio, un día, me topé con unas lolitas, pero no eran unas lolitas cualesquiera, sino de esas que se visten como zorritas, con los labios pintados, carmín, rimel, tacones, minifalda... Tendrían unos trece años. Subí con ellas y las muy putas se pusieron a turnarse. Mientras una se iba al váter, la otra se me trajinaba".

Dragó ha dicho que la historia ha sido "literaturizada a partir de una anécdota trivial que se remonta a 1967" y que "fue un coqueteo sin importancia". Además, apunta que lo único que hicieron fue "tomarnos un café" y "nadie se trajinó a nadie".

La polémica saltó a la prensa tras la publicación en Noticias de Navarra un artículo en el que el autor citaba las declaraciones de Dragó en las que "cuenta a Albert Boadella que se folló en Tokio a dos crías de 13 años, una detrás de otra, y que lo volvieron loco. El delito ha prescrito, comenta muy cachondo, y añade que en verdad le violaron ellas".



Piden su destitución



El Comité de Empresa de Telemadrid y las secciones sindicales de CCOO, UGT y CGT ya han pedido la destitución del escritor y presentador de un programa cultural de la cadena.