Ordenan detener al arquitecto del Museo Balenciaga

Agencias | Redacción

11/01/2018

El Juzgado de lo Penal número 2 de Donostia-San Sebastián ha emitido una orden europea e internacional de detención y entrega de Julián Argilagos.

Según han informado fuentes del caso, además de esta orden el juzgado donostiarra ha dictado un auto en el que pide al Gobierno que cuando sea localizado solicite la extradición de Argilagos -de origen cubano y que ha residido tanto en los Estados Unidos como en España- para ser juzgado en la capital guipuzcoana por los delitos que se le imputan.

Esta orden se une a la requisitoria en la que este mismo órgano judicial declaró en rebeldía al arquitecto tras no comparecer en la vista preliminar de este caso celebrada el pasado mes de marzo.

Imputado

Argilagos, que se encuentra imputado en este asunto junto al exalcalde de Getaria, Mariano Camio (con el que, según la Fiscalía, mantuvo una relación sentimental), y al también arquitecto cubano Rolando Paciel, fue el único de todos ellos que no acudió a esta vista preliminar.

Esta circunstancia llevó a la Fiscalía a reclamar la emisión de una requisitoria de búsqueda y captura en su contra para todo el territorio nacional, dado que el arquitecto se encontraba en paradero desconocido.

Tras la celebración de la vista preliminar, en las que las partes no alcanzaron acuerdo alguno el pasado marzo, el caso está abocado a la celebración de un juicio para el que, no obstante, aún no hay fecha de señalamiento.

La Fiscalía de Gipuzkoa pide ocho años de cárcel para Mariano Camio por diferentes delitos en la gestión del proyecto del Museo Balenciaga, inaugurado en esa localidad guipuzcoana en junio de 2011 cuando el caso ya estaba en los juzgados.

Solicita además cuatro años de prisión para Julián Argilagos, que se hizo cargo del proyecto aunque no tenía convalidado su título en España, mientras que para el tercer acusado, Rolando Paciel, quien asumió las obras del museo cuando Argilagos residía en Miami, reclama una multa de cuatro meses.