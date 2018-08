Sociedad

La Rioja

Condenado un profesor por abusos sexuales a seis niñas en Logroño

Redacción

04/11/2010

Las niñas tenían entre ocho y nueve años y durante las clases de educación física, el condenado, de 36 años, aprovechaba para tocar a las menores en sus partes íntimas.

Un Juzgado de Logroño ha condenado a un profesor a doce años de cárcel por seis delitos de abusos sexuales cometidos contra niñas de ocho y nueve años en un colegio de la capital riojana.

La sentencia del Juzgado Penal Dos de Logroño inhabilita al condenado como profesor durante un plazo de seis años y le impide acercarse o comunicarse con las menores durante cinco años.

Los hechos se remontan al curso 2008-2009, cuando el acusado trabajaba como profesor de psicomotricidad en las aulas de Educación Infantil de un colegio público de Logroño.

Durante las clases de educación física, el condenado, de 36 años, aprovechaba para tocar a las menores en sus partes íntimas mientras estas le ayudaban a dar la clase.

Varias de las menores contaron espontáneamente lo sucedido a sus padres el mismo día que ocurrió, mientras que las tutoras del centro educativo se creyeron "absolutamente" los tocamientos porque se trataba de "niñas normales, nada fantasiosas ni fabuladores", según detalla la sentencia.

Además, los informes periciales también constatan la veracidad del relato de las niñas, ya que todas ellas coincidieron en "contextualizar los hechos", en la clase de psicomotricidad, el aula donde se impartía, los aros utilizados para los ejercicios y la forma en que se produjeron los tocamientos.

"En caso de ser un relato inventado es muy difícil que supieran contextualizar los hechos, en una clase y dentro de una actividad", además, es muy complicado "forzar a una menor a que relate una situación de abuso que no ha vivido".

La perito fue contundente sobre el acusado al asegurar que no ha hallado en él rasgos patológicos, "no hay un trastorno psíquico que altere su capacidad sexual, pero, ello no quiere decir que no lo haya hecho, porque ser pedófilo no incluye tener una patología".