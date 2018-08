¿Por qué llamamos 'superluna azul de sangre' a esta luna llena?

Sí, lo reconocemos, a los periodistas nos gustan los titulares redondos e impactantes, y hay veces que pecamos de ello. Este podría ser el caso que nos ocupa, ya que científicamente hablando, la Luna llena de este 31 de enero ni es "súper", ni azul, ni tiene por qué ser "de sangre". Aclaramos, sin embargo, por qué se le llama así, ya que lo que sí es cierto es que hace 150 años que no se daban los tres fenómenos que explicaremos a continuación:

Superluna: La Luna, en su constante movimiento en torno a la Tierra, se sitúa esta vez en su punto más cercano a la Tierra. Los astrónomos lo llama perigeo. Sin embargo, su tamaño tampoco es "súper" en comparación con su tamaño normal, tan solo un 6 % más grande (puede llegar a un 14 % con respecto a la Luna en apogeo, desde el punto más lejano), algo que es muy difícil de apreciar a simple vista. El término de superluna lo acuñó el astrónomo Richar Nolle en 1979 y, desde entonces, ha ido popularizándose hasta el punto de que incluso la NASA lo ha utilizado.

A lunar trio will be visible in the sky before dawn:

¿Supermoon – When the Moon is at/near its closest point to Earth

¿Blue Moon – The 2nd full moon in a month

¿Blood Moon – The red tint Earth’s shadow casts on the Moon during a lunar eclipse



