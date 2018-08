Sociedad

Conferencia Episcopal Italiana

El cardenal Bagnasco reconoce que la Iglesia ha omitido la pederastia

Redacción

08/11/2010

El presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), el cardenal Angelo Bagnasco, ha reconocido hoy que la Iglesia ha pecado de omisión y no siempre ha estado preparada ante ciertos casos de pederastia.

"No siempre hemos estado preparados para identificar la gravedad de ciertas acciones y no siempre hemos comprendido adecuadamente que hay condiciones que no se curan con una amonestación, con el arrepentimiento o con la voluntad de volver a empezar en una situación nueva", ha dicho.

.

El presidente de la CEI cree que "ha habido déficit y también escándalos, pecados de omisión y de traición de la confianza" en el comportamiento de la Iglesia en el pasado hacia algunos casos de

pederastia y ha reiterado su empeño en colaborar en la vigilancia futura de lo que califica como "abusos horribles".