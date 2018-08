Sociedad

Los vascos inventaron la sidra, según The Guardian

Redacción

11/11/2010

Ingleses, alemanes y estadounidenses atribuyen a los vascos la invención de la sidra, según el reportaje hecho por el diario La Nueva España.

El reportaje realizado por el diario La Nueva España, ha anunciado que ningún lagar de Asturias figura en la lista de las diez mejores de España del diario "The Guardian". Al parecer no tiene para los "gurús" ingleses, alemanes y estadounidenses suficiente entidad como para ocupar los primeros puestos en la extensa lista de sidras del continente.

La página web de la Asociación de Lagareros del estado de Hesse (Alemania), el diario británico "The Guardian" y el "Michigan Apple Committee", atribuyen rotundamente a los vascos la invención de la sidra en la Península Ibérica.

Los lagareros de Hesse (Alemania) aseguran que en el siglo XI, los vascos en el norte de España, desarrollaron la prensa de aceite, "que fue el primer lagar". Agregan que los pescadores llevaban la bebida en los barcos como medicina contra el escorbuto y que ése fue el modo en que, según los elaboradores alemanes, llegó a Inglaterra y de allí pasó a Francia y Alemania.

Por su parte, Andrew Hickman, prestigioso crítico gastronómico del periódico "The Guardian", no incluye ningún lagar asturiano en la selecta lista de los diez más importantes de España, publicada por el diario. Todos los que figuran son vascos. Hickman no sólo alaba la bebida de los vascos; también dedica abundantes elogios a las viandas que se sirven para acompañarla, como el bacalao con pimientos y el queso de Idiazabal.