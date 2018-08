Sociedad

Pesquero encallado

La Diputación quiere sacar el 'Motxo' entero o en fragmentos grandes

Redacción

17/11/2010

El diputado de Desarrollo Sostenible no cree que el vertido de gasoil vaya a tener un impacto "importante" en la zona y pide que no se prejuzgue a la tripulación.

El diputado de Desarrollo Sostenible de Gipuzkoa, Rafael Uribarren, ha indicado que sería "bueno" sacar del mar "entero" el pesquero vizcaíno Motxo con una grúa a una pista cercana a la costa para luego desguazarlo allí, aunque no se descarta franccionarlo en varias partes grandes y extraerlo en "tres o cuatro días" del agua.

Uribarren ha comparecido en la comisión de desarrollo sostenible de las Juntas de Gipuzkoa para dar cuenta de la situación en la que se encuentra el citado buque, que encalló el pasado día 4 en una zona de biotopo protegido en el litoral entre Deba y Zumaia, después de que las labores para su reflote concluyeran sin éxito tras el rescate de su tripulación. El barco volvó y vertió 13.000 litros de gasóleo al mar. Actualmente se encuentra encallado a unos 50 metros de la costa en una zona a la que se puede acceder a través de una pista.

El diputado foral ha recordado que el sábado 6 de noviembre su departamento procedió a retirar los restos del barco y sobre todo las redes que habían quedado extendidas sobre la rasa mareal, con el "riesgo" que para el ecosistema de la zona ello conllevaba. "En total ocho toneladas de deshechos", ha puntaulizado.

Además, ha apuntado que la Diputación ha abierto expediente informativo para conocer cómo se produjo este accidente y ha recuperado la ''caja azul'' del Motxo, que será "fundamental" para concretar qué ocurrió y que ahora custodia y va a remitir a la Comisión Nacional de Investigación de Accidentes del Ministerio de Fomento.

Ha abogado por "quitar cierto dramatismo que se está dando a este caso", porque la situación "no es para tanto" y el efecto del vertido de gasóleo "no ha sido tan negativo" en parte porque es una sustancia "más volatil que el petróleo y que no causa la muerte, ni de aves, ni de peces".