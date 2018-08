Sociedad

En Asturias

Gana 2,7 millones a la Primitiva y se entera dos semanas después

Redacción

18/11/2010

El hombre no se enteró de su fortuna hasta que fue a sellar un nuevo boleto y pidió que le revisaran si tenía premio o reintegro en los anteriores. Esas dos semanas había estado "de viaje".

Un hombre residente en Lugo de Llanera (Asturias) gana 2,7 millones de euros en la lotería Primitiva y no se enteró hasta trece días después, al ir a sellar otro boleto.

El hombre llegó el miércoles 11 sobre las cinco y media de la tarde y pidió, como hacía habitualmente, que le diera un boleto de 1 euro para el sorteo del jueves y otro de 1 euro para el del sábado, y que le revisara si tenía premio o reintegro en los anteriores.

"Jolín, cómo me suenan los números", pensó la quiosquera, pues le recordaron a los premiados en el sorteo del 28 de octubre, cuyo único acertante de máxima categoría validó su apuesta en su quiosco y le correspondían 2.703.084,90 euros, aunque nadie sabía quién era el agraciado, ni él mismo.

La quiosquera señaló al hombre que era un "premio superior" al que se abona en un despacho, y le dijo al hombre que le acompañara al fondo de la tienda, porque había otros dos o tres clientes en la papelería.

"Eso es mentira, no me engañes", explica la quiosquera que le dijo su cliente al ser informado del premio; luego se llevó las manos la cabeza, dio paseos por la tienda, parecía que no lo asimilaba, pero tampoco mostraba euforia.

El agraciado le explicó que esas dos semanas había estado "de viaje" y que él nunca mira si sus números son premiados hasta que acude a echar una nueva Primitiva y pide que le revisen los anteriores.