Sociedad

CASO GABRIEL CRUZ

La madre de Gabriel Cruz pide que 'no acabe en rabia' y 'no se hable' de la detenida

AGENCIAS | REDACCIÓN

12/03/2018

Tras el hallazgo del cadáver del niño de 8 años, este lunes se suceden las muestras de duelo y concentraciones en Almería.

Patricia Ramírez, la madre del niño de 8 años Gabriel Cruz, cuyo cadáver fue hallado ayer tras desaparecer en Almería hace 12 días, ha pedido este lunes que su muerte "no acabe en rabia" y "que no se hable" de la mujer detenida, pareja del padre y sorprendida transportando el cuerpo del menor, porque "no se merece que se le de cobertura".

"En honor al 'pescadito', que nadie hable de esta mujer más, que no aparezca en ningún sitio y que nadie retuitee cosas de rabia porque ese no era mi hijo y esa no soy. Que pague lo que tenga que pagar, pero que lo que quede de este caso sea la fe y las buenas acciones que han salido por todos lados y han sacado lo más bonito de la gente, ha dicho en una entrevista concedida a Onda Cero.

En esta línea, ha llamado a "que no salga de ella ninguna foto" ni tenga más atención porque "no se merece que se le dé cobertura ni se lo merece Gabriel".

Asimismo, ha agradecido "a todo el mundo que se ha volcado tanto en ayudar físicamente" en la búsqueda "como en la investigación o llenando de mensajes de cariño". Además, ha instado a colocar en las ventanas, un día más, un "pescadito" con "una palabra bonita" en recuerdo de Gabriel.

Por otra parte, ha pedido a quienes están suplantando su identidad en otras redes sociales difundiendo en su nombre imágenes de duelo que dejen de hacerlo. "Les rogaría que miren dentro de su corazón y que por favor, no hagan esto porque no soy yo y no deben hacer esto, que me están causando dolor", ha añadido la madre de Gabriel. Ha añadido que el día que tenga que hacerlo, será ella quien comparta su propia fotografía.

Jornada de duelo y concentraciones en Almería

Tras el hallazgo del cadáver del niño de 8 años, este lunes se suceden las muestras de duelo y concentraciones en Almería. La Diputación de Almería, institución para la que trabajaba Patricia Ramírez, madre del menor, celebra esta mañana un pleno extraordinario para declarar tres días de luto y hacer oficial el pésame a la familia del pequeño.

Las dependencias del Palacio Provincial serán también las que acojan la capilla ardiente de Gabriel, una vez concluya la autopsia que se realiza a sus restos mortales en el Instituto de Medicina Legal de Almería.

Vícar, municipio en el que residía la detenida y en el que fue arrestada, ya declaró ayer tres días de luto institucional pero hoy celebra además una concentración ante el Ayuntamiento a las 11:30 horas.

Media hora más tarde, a las 12:00 horas, los ayuntamientos de Cantoria y Cuevas del Almanzora acogen sendos plenos para decretar también tres días de luto oficial. Además, el último municipio acogerá una concentración silenciosa con posterioridad.

A las 13:00 horas también tendrá lugar otra concentración silenciosa, en este caso en la Universidad de Almería.