El 'New York Times' hace 'txotx' en las sidrerias vascas

Contado en primera persona, el periodista del 'New York Times' Jason Wilson narra la visita que hizo el pasado enero junto a su hermano por una serie de sidrerías de Astigarraga (Gipuzkoa), tras el primer 'txotx' de la temporada.

El artículo, publicado el pasado viernes, está vestido de cuidadas fotografías en un día de sagardotegi, en el que el autor explica las peripecias para dominar el 'txotx', desde la comprensión del concepto, hasta la inclinación correcta del vaso.

Asimismo, hace un repaso de la producción de sidra en Euskadi, también de las tradiciones, con referencias a declaraciones de las personas con quienes se han cruzado en las sagardotegis, además de guías turísticos.

El artículo lleva el título de 'En el País Vasco español cata de sidra y un ritual ancestral', con una entradilla que dice: "Aquí, la sidra no es solamente una bebida alcohólica. Es una forma de vida".

Una vez más, el NYT vuelve a poner a Euskadi en el mapa del mundo, informando a sus millones de suscriptores y de lectores de todo el planeta.

Sampling cider in Spanish Basque country means learning an ancient ritual. And possibly getting drunk. https://t.co/tu5qklHRT2