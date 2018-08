Sociedad

Premios Pulitzer 2018

'The New York Times' y 'The New Yorker' ganan el Pulitzer

AGENCIAS | REDACCIÓN

16/04/2018

Ambos periódicos han sido galardonados por destapar el caso de agresiones sexuales del productor de cine Harvey Weinstein.

El equipo del 'New York Times' celebra el premio. Foto: EFE El equipo del 'New York Times' celebra el premio. Foto: EFE

El diario The New York Times y el semanario The New Yorker compartieron hoy el premio Pulitzer al servicio público, que otorga la Universidad de Columbia, por haber destapado el caso de agresiones sexuales protagonizado por el productor de cine Harvey Weinstein. El Times, que obtuvo en total tres premios Pulitzer, compartió así el primero con el semanario neoyorquino, anunció Dana Canedy, quien se convirtió en la primera mujer y persona negra en presentar estos premios en sus 102 años de trayectoria. En octubre de 2017, The New York Times publicó un reportaje en el que documentó cómo durante décadas el productor alcanzó numerosos acuerdos extrajudiciales para poner fin a denuncias de acoso sexual entabladas por antiguas empleadas y asociadas suyas. A las revelaciones del Times se sumó la revista The New Yorker, que también divulgó testimonios de algunas de las afectadas.

