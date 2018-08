Sociedad

35.000 personas se manifiestan en Pamplona contra la sentencia de 'la Manada'

Agencias | Redacción

28/04/2018

La movilización ha partido del Palacio de Justicia de Navarra tras una pancarta firmada por el Movimiento Feminista de Euskal Herria en la que se dice "no es abuso, es agresión: nosotras te creemos".

35.000 personas, según la contabilización de la Policía municipal, se han reunido hoy en Pamplona-Iruña para mostrar su rechazo a la sentencia que ha condenado a los cinco miembros de la Manada por un delito de abuso y no por agresión sexual.

La manifestación ha sido convocada por diversos colectivos feministas que han mostrado su desacuerdo, no solo con el actual Código Penal, sino también con la interpretación que hicieron los jueces y con el modelo patriarcal, que sitúan como el origen del problema.

La movilización ha partido del Palacio de Justicia de Navarra, protegido por agentes de la Policía Foral tras los incidentes registrados en este lugar tras conocerse la sentencia, encabezada por una pancarta firmada por el Movimiento Feminista de Euskal Herria, en la que se dice "no es abuso, es agresión: nosotras te creemos".

Unos metros más atrás destaca otra pancarta con fondo negro, el color mayoritario entre las personas que acuden a la manifestación, con el lema "somos mujeres: no vamos a parar".

A la manifestación asisten representantes de Geroa Bai, EH Bildu, PSN-PSOE, Podemos Navarra e Izquierda-Ezkerra.

"Tranquila hermana, aquí está tu manada", "no es no, el resto es agresión", "no estamos todas, falta Nagore"

"Tranquila hermana, aquí está tu manada", "no es no, el resto es agresión", "si tocan a una respondemos todas", "los jueces, las leyes, también son cómplices", "vosotros machistas sois los terroristas" o "no es un caso aislado se llama patriarcado" han sido algunas de los lemas que se han coreado en la manifestación.

A ellas en algún momento se ha sumado el grito de "no estamos todas, falta Nagore", en recuerdo de la joven que murió en Pamplona también un 7 de julio, pero de 2008, por negarse a tener relaciones sexuales con el médico Diego Yllanes.

Antes de la manifestación, la parlamentaria foral Tere Sáez, miembro de Andrea-Lunes Lilas, ha afirmado en declaraciones a los periodistas que la sentencia "recoge bien los hechos pero luego no es capaz de llamarlo agresión sexual, lo que es".

Y ha añadido que en este caso "ha habido un problema de leyes y de jueces", porque "la violencia sexual no se considera violencia machista", hace falta "un ley específica que modifique el Código y que entienda lo que es la libertad sexual para las mujeres", y además los jueces "tienen que formarse. No vale saber solo jurisprudencia, tienen que saber de igualdad y de género".

Por su parte Uxua Álvarez, del Movimiento Feminista de Iruña, ha dicho que esta manifestación era la respuesta a la sentencia de la la Manada, pero también "a la violencia patriarcal que sufrimos las mujeres". "No hay que poner el foco solo en esta agresión porque esto pasa todos los días y se invisibiliza", ha subrayado, aunque ha añadido que en el caso concreto de la Manada se ha dictado una sentencia que es "intolerable" y con "muchísimas incoherencias", por lo que con resoluciones como esta "la justicia culpabiliza y desprotege" a la mujer.

Ya en la Plaza del Castillo, donde ha terminado la manifestación, las portavoces de la organización ha insistido en que "la injusticia patriarcal es un tentáculo más del sistema". "No vamos a participar de una situación que nos agrede, que nos mata", han sostenido, y han defendido la necesidad de "hacerles frente" porque "somos capaces y estamos preparadas", pero también han asegurado que no buscan "ser valientes sino libres".

La Plaza del Castillo, hoy. Foto: EFE

Concentración contra la sentencia también en Baiona

Decenas de personas se han concentrado también esta mañana sobre las 10:30 en el mercado de Baiona (Lapurdi) a convocatoria de la asociación "Aintzina!" de Ipar Euskal Herria para denunciar la sentencia de 'La Manada'.

La Asociación de Fiscales censura los ataques contra la sentencia de La Manada

Tras la oleada de protestas suscitadas por la sentencia de La Manada, tanto de los cargos públicos como por parte de la sociedad civil, la Asociación de Fiscales (AF) ha criticado la "desproporcionada" respuesta contra los magistrados de la Audiencia de Navarra, con manifestaciones de "desprecio" y "carentes de rigor" en su opinión.

En un comunicado, la AF comparte la opinión expresada por las tres asociaciones de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente- en la que lamentan los "ataques desmedidos" a los magistrados y apelan a la "cordura" y la necesidad de respetar la resolución adoptada. "Aunque no se comparta, cualquier resolución merece todo el respeto, ya que constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho y la Democracia", reitera la Asociación de Fiscales que recuerda que la ley prevé un sistema de recursos para hacer valer las discrepancias.

En opinión de la asociación, con los comentarios de los últimos días se "desprecia" la labor de los jueces y fiscales, se realizan "juicios paralelos", se tiene la "tentación de legislar a golpe de noticia" y se hacen "manifestaciones carentes de rigor, además de que provocar "una intromisión en la labor jurisdiccional" por parte de representantes políticos.

En este sentido, la AF censura las declaraciones del ministro de Justicia del Gobierno español, Rafael Catalá, en las que avanzó que el Gobierno revisará si los delitos sexuales están bien tipificados en el Código Penal.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.