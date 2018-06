Sociedad

La Estropatada vuelve a cubrir la ría de Bilbao

17/06/2018

La carrera solidaria de los patos de goma tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación de enfermedades neurodegenerativas.

Este domingo, 17 de junio, se ha celebrado la Estropatada 2018, la sexta edición de la regata solidaria de los patos de goma o WOPatos en la ría de Bilbao, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de enfermedades neurodegenerativas.

El evento ha sido organizado por la fundación The Walk On Project (WOP), y ha contado con la participación 30.000 WOPatos que se habían vendido a 5 euros. Cada WOPato ha llevado colgado un chip que permite seguir en tiempo real y todo momento su posición a través de la web wopato.com.

A las 11:00 horas se ha celebrado el lanzamiento de WOPatos desde el puente de Deusto, con el clavadista mexicano Jonathan Paredes como protagonista. Paredes se hizo celebré en Bilbao en 2014 al rendir homenaje al Athletic con su salto en el Red Bull Diving.

Cuando los patos han llegado a la meta, situada en el Puente Euskalduna, el clavadista Jonathan Paredes ha intentado sumergirse de nuevo en la ría de Bilbao junto a los miles de patos, pero, por motivos de seguridad, al bajar la marea, el mexicano ha tenido que desistir.

Paredes ha asegurado que "el salto inicial ha sido muy emocionante, pero ya en la meta he visto que se había reducido varios metros la marea y para que esto se realice de forma segura necesito un mínimo de cinco metros de profundidad, y no lo he visto nada claro". "Me da mucha pena por las muchas personas que estaban esperando el salto y porque he venido por una muy buena causa para WOP", ha añadido.

A las 14:00 horas se ha procedido a la entrega de premios. Los diez primeros en llegar a la meta en esta Estropatada 2018 han recibido premios como el uso durante un año de un Toyota Auris Hybrid, cheques de 500 euros de El Corte Inglés, tarjetas regalo de 500 euros de Eroski, una entrada doble en zona VIP para Red Bull Cliff Diving del 30 de junio en Bilbao, una travesía guiada en piragua para dos personas desde el Puente Colgante, cesta de productos locales BBK Azoka, un bono regalo de piragua doble más un curso de Paddle Sup para dos personas, y una guitarra Epiphone DR100.

Además ha habido diferentes actividades para niños en la explanada del Museo Marítimo.

Iniciativa que se ha celebrado este año también en Pamplona

La Fundación WOP lucha contra las enfermedades neurodegenerativas desde 2010, y con el fin de divulgar su labor, la Estropatada ha llegado este año por primera vez a Pamplona. Así, el pasado 27 de mayo más de 20.000 patos de goma participaron en la primera Estropatada en el río Arga.

Hasta la fecha se han destinado más de 260.000 euros a varios proyectos científicos, y más de 400.000 euros dedicados a la lucha de enfermedades neurodegenerativas con proyectos internacionales.