Sociedad

Crisis de los controladores

Zapatero tacha la revuelta de 'afrenta al orden constitucional'

Redacción

09/12/2010

- El presidente del Gobierno ha defendido que decretar el estado de alarma fue una "medida proporcionada".



- Rajoy ha llamado "inútil total" al ministro de Fomento.





El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido hoy que el decreto de estado de alarma ha sido una "medida proporcionada" ante la intensidad de los efectos de la protesta de los controladores, que ha definido como "una afrenta al orden público constitucional".

En su comparecencia ante el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados para explicar las medidas adoptadas ante el plante de los controladores, que comenzó el pasado viernes, Zapatero ha afirmado que el Ejecutivo "agotó todas sus posibilidades de actuación" antes de poner en marcha el decreto de alarma, por primera vez en Democracia.

Ha añadido que "la respuesta clara y contundente" del Gobierno "ha sido ponderada y valorada por los medios internacionales, neutralizando o aminorando al menos el impacto negativo causado por el caos aéreo provocado por el abandono de controladores".



El jefe del Ejecutivo ha señalado que habrá que esperar a la resolución de los 430 expedientes laborales incoados por AENA por motivos laborales y por la Agencia Española de Seguridad Aérea, (AESA) por presuntas infracciones a la ley de seguridad aérea, para saber la gravedad y el alcance de las responsabilidades en que se haya incurrido.

Respecto a las diligencias iniciadas por la Fiscalía, ha explicado que también habrá que esperar, pero el ordenamiento jurídico español ofrece "resortes".

Asimismo ha explicado que la decisión del Gobierno de aprobar una nueva regulación de la jornada laboral de los controladores, incluida en el decreto ley de nuevas medidas económicas, respondió al "riesgo cierto" de que los controladores generalizaran los conflictos iniciados en Santiago de Compostela y Canarias.







Rajoy llama "inútil total" al ministro de Fomento

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha asegurado que el conflicto con los controladores aéreos ha puesto de manifiesto la "desidia y la pasividad" con la que el Gobierno socialista gestiona los asuntos públicos.

Además, ha cargado duramente contra el ministro de Fomento, José Blanco, a quien ha tildado de "inútil total". "El señor ministro de Fomento es un inútil total, con dosis importantes de caradura, porque siempre encuentra una excusa para no asumir responsabilidades", ha proclamado Rajoy citando una frase que en su día empleó Alfredo Pérez Rubalcaba contra el ministro de Fomento del PP, Rafael Arias Salgado, por unos retrasos en los aeropuertos en 1999.

Esta afirmación ha provocado un gran revuelo en la Cámara Baja y el presidente del PP ha aclarado que esos "cariñosos epítetos" fueron los que dedicó el actual vicepresidente primero en 1999. "No seré yo quien diga esto, porque yo no soy así pero sí seré el que exija al presidente que ponga orden en ese Ministerio", ha exclamado.

El presidente de los ''populares'' ha mostrado su apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno, aunque ha criticado la gestión de la crisis y del conflicto laboral con los controladotes.







Declaraciones de PNV, NaBai y UPN

Desde el PNV, su portavoz, Josu Erkoreka, ha dado su apoyo a la declaración del estado de alarma. "Siempre constituye un mal recurrir a medidas de excepción para resolver problemas cotidianos, pero es evidente que en esta ocasión fue un mal menor", ha comentado, agregando que los daños hubieran sido mucho más graves si el Gobierno se hubiera "cruzado de brazos mirando para otro lado" o, como los ejecutivos anteriores, hubiese "cedido por enésima vez al chantaje" de los controladores.

Sin embargo, Erkoreka ha remarcado que este episodio ha evidenciado "el fracaso de una actuación gubernamental que no ha sabido, no ha querido o no ha podido evitar la grave alternación provocada por unos empleados públicos" y que si "alguien tenía interés en saber hasta dónde eran capaces de tensar la cuerda", ahora ya lo sabe.

La diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, ha destacado que los controladores son los principales responsables de lo ocurrido, pero no los únicos, y ha advertido de que el decreto del estado de alarma no puede ser hoy la respuesta a un problema que se va a prolongar.

También el diputado de UPN, Carlos Salvador, ha considerado excesiva tanto la actitud de los controladores como la respuesta del Gobierno, al que acusó de hacer pagar a los ciudadanos su "incapacidad".