Sociedad

Después de 12 años

Rage Against the Machine publicará un disco con nuevas canciones

Redacción

18/12/2010

Tras 12 años de sacar al mercado su último trabajo discográfico, el nuevo álbum saldrá el año que viene al mercado.

Rage Against the Machine está trabajando en su primer disco de estudio con nuevas canciones propias desde que en 1999 editaran The Battle of Los Angeles, ha confirmado el vocalista del grupo estadounidense en una entrevista con el diario chileno La Tercera.

Según Zack de la Rocha, ahora los cuatro miembros de la banda han "madurado" y ya no caen en los "problemas" que les "enfrentaban hace diez o quince años".

"El nuevo álbum saldrá el próximo año 2011, quizás para el verano", ha señalado el vocalista.

Rage Against the Machine se reunificaron en 2007 y desde entonces no han parado de ofrecer conciertos por todo el mundo. Después de tres aclamados álbumes, su cuarto trabajo discográfico se convirtió en el último hasta la fecha. Renegades (2000) incluía versiones de sus bandas favoritas, tales como Minor Threat, MC5, The Rolling Stones, Cypress Hill y Devo.