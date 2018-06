Sociedad

campaña 'inFORMAZIOA'

Guía para detectar noticias falsas en internet y redes sociales

eitb.eus

18/06/2018

Teniendo en cuenta algunos puntos básicos, se puede identificar rápidamente una fake news y detener una información falsa que puede llegar a manipularnos o crear una alarma innecesaria.

EiTB ha puesto en marcha recientemente la campaña 'inFORMAZIOA' de información y formación contra las noticias falsas, tras la proliferación de los últimos años y su facilidad de propagarse ya sea mediante las habituales redes sociales (Facebook, Twitter), así como mediante las aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram…).

Las noticias falsas, o fake news, son un fenómeno contra el que las autoridades están haciendo grandes esfuerzos, dado el daño que pueden crear entre la población. Es información falsa creada deliberadamente con la intención de engañar o desinformar. Además, las fake news suelen buscar crear confusión, influir sobre las decisiones personales y dañar o dar valor a la imagen de personas, entidades o instituciones.

EiTB, mediante su campaña, ha desarrollado un decálogo o guía para detectar las noticias falsas en internet y redes sociales. Son puntos básicos, que a menudo son pasados por alto, pero que con tomarse un instante la falsedad queda desenmascarada rápidamente.

Para reconocer una fake news lo primero que hay que hacer es fijarse en la firma, puesto que suelen ser anónimas, no citan fuentes y no indican la fecha, pero piden que se difunda el mensaje. Otras veces parece proceder de un medio de comunicación de confianza, pero si no lo conocías con anterioridad, desconfía. Además, las webs de noticias falsas suelen simular la web o URL de medios de comunicación de prestigio.

Si, a pesar de parecer increíble, lleva una firma de algún medio o institución aparentemente reconocible, hay que poner la atención en el texto en sí. Habitualmente contienen faltas de ortografía y abusan de las mayúsculas y de los signos de exclamación, cosa que nunca ocurriría en una información oficial o medio de comunicación reconocido.

Otra de las pistas que ayudan a identificar información falsa es la "exclusividad" que a veces parece que tienen algunos medios, si es una noticia importante, debería aparecer en más de un solo medio, aunque sea su exclusiva.

Por último, hay que dejarse llevar por el sentido común y no compartir algo que no sería firmado por uno mismo y que parezca demasiado bueno para ser real. Asimismo, se debe tener en cuenta que los familiares y amigos también se pueden equivocar y enviarte una fake news, pero haciendo un contraste de mínimos, se pueden evitar muchos problemas.