El restaurante Mugaritz y el Asador Etxebarri, en el top 10 de la gastronomía mundial

19/06/2018

Los otros dos vascos que se encuentran entre los 50 mejores restaurantes del mundo son el Azurmendi y el Arzak. Osteria Francescana (Italia) ha sido designado mejor restaurante del mundo.

El restaurante donostiarra Mugaritz de Andoni Luis Aduriz y el Asador Etxebarri de Víctor Arginzoniz (Axpe, Bizkaia) están entre los diez mejores del mundo, según los World's 50 Best Restaurants. Se han clasificado en noveno y décimo lugar, respectivamente.

Aduriz ha repetido puesto respecto al año pasado. Arginzoniz el año anterior quedó sexto.

Los vascos que se encuentran entre los 50 mejores restaurantes del mundo son Azurmendi (Bizkaia) en el puesto 43, Arzak (Donostia-San Sebastián) en el 31, Asador Etxebarri (10) y Mugaritz (9).

El establecimiento Osteria Francescana de Módena (Italia) ha sido designado mejor restaurante del mundo según la lista The World's 50 Best Restaurants que otorga la revista británica Restaurant y que ha sido dada a conocer esta noche en Bilbao. Entre los 50 mejores establecimientos figuran siete del Estado, con el Celler de Can Roca en la segunda posición.

Los 50 galardones, conocidos como los Oscars de la gastronomía, han sido desvelados durante la noche de este martes en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en el que se ha celebrado la gala anual de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo.

El italiano Massimo Bottura, con el premio al mejor cocinero del mundo. Foto: EFE

En la nueva edición de estos galardones, Osteria Francescana ha sustituido en el número uno del ranking al establecimiento neoyorquino Eleven Madison Park, comandado por el chef Daniel Humm, que el pasado año se convirtió en el mejor del mundo.

Además de Osteria Francescana (Italia), en los diez primeros puestos del listado de 50 mejores restaurantes del mundo figuran El Celler de Can Roca (Girona) en el segundo puesto y Mirazur (Francia) en tercer lugar. Les siguen Eleven Madison Park (EE.UU), Gagan (Tailandia), Central (Perú), Maido (Perú), Arpége (Francia), Mugaritz y Asador Exebarri.

