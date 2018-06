Sociedad

Violencia machista

Indignación en las calles por la libertad provisional para 'La Manada'

Agencias | Redacción

Miles de personas se han concentrado en Pamplona, Bilbao, Donostia y Vitoria para rechazar la última decisión judicial.

El grito de "no es abuso, es violación" ha vuelto a escucharse en la plaza Consistorial de Pamplona/Iruña esta tarde en protesta por la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de dejar en libertad bajo fianza de 6.000 euros a los cinco condenados de 'La Manada'.

"Somos mujeres: no vamos a parar" se leía en la pancarta de grandes dimensiones que ha sido desplegada en la plaza, en la que se han congregado unas tres mil personas, según la Policía Municipal, pese a que el espacio ha quedado reducido por el escenario colocado en ella con motivo de un concierto.

Junto a esa pancarta los asistentes han exhibido otra con el lema "No es abuso, es agresión, nosotras te creemos", mientras coreaban consignas como "esta justicia es una mierda", "no es no, lo demás es violación", "macho violador, al triturador", "hermana, yo sí te creo", "gora borroka feminista" (viva la lucha feminista) o "basta ya de justicia patriarcal".

Representantes del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona, instituciones personadas en el caso como acusaciones populares, y de diferentes partidos políticos se han sumado a la protesta convocada a través de las redes sociales por el movimiento feminista.

Una representante de este colectivo ha leído un comunicado en el que ha asegurado que esta decisión "refuerza" su "enfado" y "rechazo al sistema judicial, que es una herramienta más que reproduce el heteropatriarcado".

"Interpretamos esta decisión como una burla a todas las mujeres"

"Interpretamos esta decisión como una burla a todas las mujeres, que ningunea nuestra fuerza y nos insulta como movimiento, refleja que la seguridad de las mujeres no es una prioridad para el sistema judicial y que la desproporcionalidad de la justicia se ceba especialmente con nosotras", ha agregado.

Aunque inicialmente se había convocado una concentración, finalmente parte de los asistentes se han dirigido en manifestación hacia la Audiencia Provincial de Navarra, donde han dado una vuelta alrededor del edificio, mientras han continuado coreando sus gritos de protesta.

Miles de personas se han concentrado también en las tres capitales de la CAV para rechazar la última decisión judicial. En Bilbao, cientos de personas concentradas en la Plaza Unamuno de la capital vizcaína se han situado en torno a una pancarta en la que podía leerse las frases "Solo sí es sí" y "No a la cultura de la violación".

Los concentrados han coreado lemas críticos con la justicia, y eslóganes como "No es un caso aislado, se llama patriarcado", "Tranquila hermana, aquí está tu manada", "Esta justicia es una mierda" o "Hoy en la calle, mañana violando".

También en Donostia-San Sebastián, miles de personas convocadas por La Asamblea Feminista de San Sebastián, Donostiako Asamblada Feminista, han participado en una cacerolada que ha partido a las 19:00 horas desde el Boulevard donostiarra bajo el lema 'Ez dago gure hitza epaituko duenik' (No habrá quien juzgue nuestra palabra). Basta ya de justicia patriarcal'.

En la marcha, integrada por mujeres de todas las edades, han tomado parte representantes políticos como la diputada de EH Bildu en el Congreso, Marian Beitialarrangoitia, la candidata de la coalición soberanista a la Alcaldía donostiarra, Reyes Carrere, o la coordinadora de Ezker Anitza-IU en Gipuzkoa, Arantza González, entre otros.

En Vitoria-Gasteiz la concentración se ha realizado en la plaza de la Virgen Blanca, con miles de personas como en las otras capitales.







Asímismo se ha celebrado actos similares en muchos pueblos y localidades de todo Euskal Herria.