Denuncian en Getxo 'la impunidad' de los autores de violencia sexual a niños

AGENCAS | REDACCIÓN

24/06/2018

Los convocantes denuncian que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 7 niños es abusado sexualmente antes de cumplir los 13 años, siendo un familiar varón el agresor en un 90 % de los casos.

Centenares de personas han recorrido en manifestación el barrio de Algorta del municipio vizcaíno de Getxo para denunciar "la impunidad" que tienen en Euskadi los autores de casos de violencia sexual a los niños.

Convocada por la plataforma "Haurren kontrako indarkeriarik ez!" y el apoyo de 24 grupos feministas y organizaciones sociales, la marcha ha partido de la calle Telletxe hacia las 13:00 horas y ha avanzado por la avenida de Algorta.

Los convocantes han afirmado que las entidades de protección de la infancia calculan que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 7 niños es abusado sexualmente antes de cumplir los 13 años, siendo un familiar varón el agresor en un 90% de los casos.

Según un informe de Save the Children de 2018, en Euskadi el 90 % de los casos de abuso sexual infantil no llegan a juicio oral ya que se archivan antes, porque hay una tendencia a no creer a la víctima menor y por la falta de especialización del personal profesional interviniente.