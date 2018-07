Sociedad

AVISO AMARILLO

Intensas lluvias y granizo en Bilbao y alrededores

eitb.eus

01/07/2018

A las 15:00 horas se ha activado la alerta amarilla por lluvias decretada por el Gobierno Vasco y a esa hora ha caído un intenso aguacero en varias localidades vizcaínas.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado para este domingo el aviso amarillo en Euskadi por precipitaciones intensas (se podrían superar los 15 l/m2) desde las 15:00 horas hasta las medianoche, y las previsiones se han cumplido.

Hacia las 15:00 horas ha habido intensas lluvias e incluso granizo en Bilbao y localidades adyacentes.

Este vídeo grabado por Lander Arbelaitz y enviado a eitb.eus muestra la espectacular granizada que se ha vivido en el barrio de Bolueta.

Pablo Martinez ha grabado este vídeo en Santutxu y lo ha enviado a eitb.eus:

Por su parte, Victor Uriarte ha grabado este vídeo en Durango:

Bomberos de Bilbao han tenido que realizar varios achiques de agua en puntos como: C/ Abusu, Trav. Párroco Ugaz, Avda. Zumalacarregui, C/ Torre Gorostizaga y C/ Circo Amateur del Club Deportivo, así como en los Parques de Miribilla y Deusto.

También ha llovido con intensidad en Basauri, Derio y Mungia, entre otras localidades.

Varias personas han recogido la tormenta en vídeos que han compartido en redes sociales.

Bilbon #txingorra #kaskabarra pic.twitter.com/RzgPK4VVlR

— Xabier Lapitz (@Xlapitz) 1 de julio de 2018

VIVA EL VERANO PARTE 1 #BILBAO #Etxebarri #EuskadiTropical pic.twitter.com/79UadpBv3J

— Aeternum (@AeternumBilbao) 1 de julio de 2018

Euskalmet ha informado que la tormenta se dirige hacia la costa.