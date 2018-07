Sociedad

Violencia machista

Andrea y Lunes Lilas animan a vestir 'como siempre' en las fiestas de San Fermín

AGENCIAS | REDACCIÓN

02/07/2018

Estas asociaciones piden a las mujeres que no abandonen las fiestas y animan a la ciudadanía a vestirse "como se ha vestido siempre" en sanfermines, pero con un pañuelo morado.

La representante de Andrea y Lunes Lilas Tere Sáez ha pedido que las mujeres no "abandonen" las fiestas de San Fermín y ha animado a la ciudadanía a vestirse "como se ha vestido siempre" pero con el símbolo de la mano roja contra la violencia machista y el pañuelo morado.

"Nos ha costado muchísimos años conseguir que la calle, la noche y la fiesta podamos disfrutarlas, y por lo tanto no queremos abandonarlas, queremos estar en las fiestas de San Fermín, queremos estar divirtiéndonos y siendo libres", ha afirmado en rueda de prensa sobre las propuestas en redes sociales animando a las mujeres a vestir de negro o incluso a no participar en las fiestas.

Sáez, que ha reivindicado "que las fiestas sean para las mujeres", ha animado a que "se vista la gente como se ha vestido siempre o como le guste vestirse, pero que lleve la mano roja y el pañuelo morado". Tras señalar que "cualquier mujer que venga va a ser bien acogida", ha anunciado que el resto de propuestas las anunciará “en breve” junto al resto del movimiento feminista.

También ha pedido que la fachada del Ayuntamiento se ilumine de color lila en recuerdo a Nagore Laffage y que su foto aparezca en distintos lugares, como en las corridas de toros. "Hablamos de 10 años del asesinato de Nagore Laffage, nunca hemos admitido que fuera un homicidio porque nunca hemos compartido que el tener alcohol en el cuerpo o tener dinero para poder pagar para sean atenuantes", ha recordado Sáez.

Según ha añadido, "entonces la justicia nos demostró que tenía ceguera, que es una justicia patriarcal, y nos lo sigue demostrando en la actualidad". "No hay que ocultar estos hechos jamás –ha advertido-, la violencia sexual solamente se cambia poniéndola sobre la mesa".

Aunque ha reconocido que se ha avanzado mucho en la materia, ha denunciado que el Código Penal no garantiza ningún recurso para afrontar este tipo de casos y ha considerado que "no solo hay que modificar el Código Penal, sino conseguir una ley de violencia sexual".

Sáez, que ha destacado la importancia de pasar de 'No es no' a 'Solamente el sí es sí', ha reivindicado la relevancia de que no solo haya "consentimiento" por ambas partes en una relación sexual, sino que también haya "deseo".