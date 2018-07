Sociedad

El Gobierno español quiere introducir el consentimiento expreso en delitos sexuales

10/07/2018

Tras la polémica sentencia de 'La Manada', el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere cambiar el Código Penal para que el tipo de delito no dependa de la interpretación de los jueces.

La vicepresidenta del Gobierno español y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha confirmado su intención de introducir el consentimiento expreso en los delitos sexuales tras la polémica sentencia de 'La Manada'. El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere cambiar el Código Penal para que el tipo de delito no dependa de la interpretación de los jueces. "Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no", ha recalcado.

Carmen Calvo ya había adelantado esta intención el pasado domingo en un entrevista en la que, preguntada por el sentido de la reforma que prepara el Ejecutivo, hizo referencia a la reforma que se había realizado en el Código Penal sueco "para decir que salvo que una mujer diga expresamente sí, su respuesta es no". "Es una fórmula extraordinaria, no podemos estar interpretando. Si una mujer no verbaliza sí es no", concretó hace dos días.

Durante su comparecencia este martes ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, ha recordado que está en marcha la revisión de la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal. "Necesitamos hacer una revisión que permita asegurar mejor, en términos de garantías, los tipos penales que no pongan en riesgo a través de la interpretación delitos tan graves contra las mujeres" ha defendido.

A su juicio, la vinculación de los delitos de carácter sexual a la falta de consentimiento expreso es una manera de "blindarlos". "O es sí o es no, y que no haya interpretación posible", ha remarcado.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.