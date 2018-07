Sociedad

Comisión de Educación

Celaá cambiará la LOMCE para quitar peso a la religión y a los centros concertados

Agencias | Redacción

11/07/2018

La ministra de Educación ha instado a los grupos a consensuar medidas, pero ha recalcado que el Gobierno español modificará aquellos aspectos más "perturbadores" de la ley.

La ministra de Educación y Formación Profesional (FP), Isabel Celaá, ha concretado hoy en el Congreso los cambios que hará en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y que afectan principalmente a la asignatura de Religión, cuya nota ya no contará, y a la preeminencia de la escuela pública sobre la concertada.

En su primera comparecencia en la Comisión de Educación, ha instado a los grupos a consensuar medidas, pero ha recalcado que el Gobierno español modificará aquellos aspectos más "perturbadores" de la LOMCE y que fueron más contestados por la comunidad educativa.

A la espera de comenzar a trabajar en una ley orgánica que sustituya a la LOMCE -"derogarla sin más no se puede porque nos quedaríamos sin legislación y no sería razonable"-, la ministra ha defendido un modelo que no vulnere la igualdad de oportunidades.

Así, abrirá "un diálogo" con los centros concertados que segregan por sexo, es decir, separan a las niñas y los niños, sabiendo que el Tribunal Constitucional les avala. Ha recalcado que son "muy pocos", pero contravienen "los principios generales de la educación inclusiva".

Celaá: "Derogarla sin más no se puede porque nos quedaríamos sin legislación y no sería razonable"

Celaá ha asumido la escuela concertada como "complementaria" de la red pública, pero ha añadido: "la concertada puede estar o no estar, la que tiene que estar es la pública porque si no, el Estado no cumple con su obligación".

Ha afirmado que modificará el artículo 109 de la Lomce, que fija que la programación de plazas concertadas es "por demanda social" pues cree que es "un eufemismo" que propicia en algunos casos que la concertada esté por delante de la pública. Asimismo, ha criticado los "abusos" que se han cometido a veces para dar suelo público a la concertada; "no se pueden volver a repetir".

Sobre la Religión, seguirá siendo asignatura de oferta obligatoria para los centros, pero voluntaria para el alumno y no tendrá efectos académicos ni una materia alternativa. Se creará una obligatoria de Valores Cívicos y Éticos, centrada en los derechos humanos y virtudes cívico-democráticos.

Se suprimirán las reválidas -el anterior ministro las había paralizado-, volverán las evaluaciones diagnósticas, en concreto, en cuarto de Primaria y segundo de Secundaria, para planes de mejora de los centros, en colaboración con las comunidades.