Tras la ley antitabaco

Multan al restaurante de Valencia que deja fumar a sus clientes

08/01/2011

El propietario desconoce la cantidad de la multa porque 'en el papel no pone nada'. La Policía ha sancionado también a dos clientes que se encontraban fumando en el bar.

La Policía ha multado al restaurante de Valencia que se ha declarado "insumiso" a la ley antitabaco y que, permitiendo fumar a sus clientes, ha recuperado parte de la clientela que había perdido desde el pasado 2 de enero.

Así lo ha confirmado hoy Rodrigo Arroyo, el propietario del bar-restaurante Rodrigo, quien se ha quejado de que "además" esta mañana han acudido a su local dos inspectores de la Consejería de Sanidad y han levantado acta de que se permite fumar a los clientes.

Arroyo ha señalado que desconoce la cantidad de la multa porque "en el papel no pone nada", y que la Policía ha multado también a dos clientes que se encontraban fumando en su bar. Además, ha indicado que no sabe si la Policía acudió a su local "por casualidad" o si "algún vecino" ha podido alertar a la patrulla.



"Me han amenazado diciendo que, si no quito los carteles en los que anuncio que dejo fumar en mi local, esto puede costarme hasta 6.000 euros por día", ha declarado.