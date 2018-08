Sociedad

Juicio contra los piratas

El patrón del Alakrana estuvo 18 días en pijama y sin poder ir al baño

04/02/2011

Ricardo Blach ha dicho al tribunal de la Audiencia Nacional que recriminó la detención de los dos piratas a un militar de la fragata 'Canarias' al que dijo: "la habéis cagado".

El patrón del atunero vasco Alakrana, Ricardo Blach, ha reconocido en la Audiencia Nacional a Raageggesey Hassan Aji y Cabdullahi Cabduwily, alias ''Abdu Willy'', como dos de los integrantes del grupo de piratas que secuestraron el barco el 2 de octubre de 2009.

El patrón, que ha comenzado a prestar declaración esta tarde ante el tribunal presidido por la juez Ángela Murillo, se ha girado para observar unos segundos a los dos acusados y se ha referido en concreto a Hassan Aji al que ha dicho recordar "como si le estuviera viendo" e incluso ha añadido que "llevaba unas medias verdes" cuando el grupo atacó el atunero.

Blach ha especificado que ninguno de los dos presuntos piratas acusados le golpeó durante su estancia en el barco aunque sí recibió por su parte amenazas gestuales. "Todos ellos te hacían gestos, simulando que te cortaban el cuello".

El patrón que se ha mostrado muy sereno durante la declaración, ha comparecido como testigo durante la primera jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el secuestro del ''Alakrana'', que fue capturado el 2 de octubre de 2009 frente a las costas de Somalia y permaneció apresado durante 47 días.

El testigo ha relatado el inicio del secuestro y ha explicado que al amanecer, cuando el ''Alakrana'' largaba la red para pescar,

llegaron dos esquifes con seis personas a bordo de cada uno, todas ellas armadas, y empezaron a dispararles para amedentrarles.



"Allí me dieron una paliza tremenda, el que hacía de jefe, un tal Elias", ha recordado el patrón que ha calificado al cabecilla como "una persona muy mala".

Blach ha concretado que los piratas eran en un inicio un total de 13, aunque al final del secuestro la cifra subió a 63, y ha definido el tiempo en que permanecieron retenidos como "muy duro".



"No hacían más que armar las kalashnikov para amedrentarnos y nos dejaron hacinados en el comedor de marineros, tirados encima de las mesas, no podíamos ni descansar", ha recordado.

"La habéis cagado"

El testigo ha recordado la detención de los dos acusados por parte de la fragata Canarias, que formaba parte del dispositivo Atalanta.



Así, ha explicado que vió desde el puente del atunero cómo arrestaban a ''Abdu Willy'' y Hassan Aji. Ha dicho que después de verlo, aprovechó un momento en que le permitían llamar a su familia para contactar con el barco militar.

"Hablé con un militar al que pregunté si pensaban hacerlo público; cuando me contestó que sí le dije: la habéis cagado", ha indicado.



Blach, que temía las consecuencias de estas dos detenciones, ha añadido que una vez el resto de piratas se enteraron del arresto de sus compañeros les hicieron pasar "una noche terrible" ya que "pensaban que los militares españoles les habían matado". "Al día siguiente, cuando descubrieron que sólo había uno herido, se calmaron", ha agregado.

Blach, que ha descrito que los piratas portaban "cinturones con balas cruzados en el pecho, como en las películas de Pancho Villa", ha indicado a la Sala que temió "muchas veces" por su vida.

"Fueron días terribles. Estuve 18 días en pijama y sin una ducha. Me hice pis encima no sé cuantas veces porque no me dejaban ir al baño. Me rebozaban por la orina", ha señalado.

"Estaban siempre drogados, empezaban por la mañana y por la noche estaban todos muy mal. Se peleaban continuamente. Era un peligro constante", ha añadido el patrón.

En cuanto al pago de un rescate para la liberación de la tripulación, el patrón ha indicado que no vio en ningún momento que los piratas recibieran algún pago ni a través de un helicóptero ni por ningún otro medio.

La vista oral continuará mañana, viernes, con el testimonio de otros tres marineros.