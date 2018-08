Sociedad

Ley antitabaco

Bengoa dice que se podrá fumar en los txokos, pero no en asociaciones

Redacción

17/02/2011

La prohibición de fumar afectará a aquellos txokos que estén registrados según la ley de asociaciones o a los que tengan personal empleado.

El consejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa, ha afirmado que la prohibición de fumar en los txokos afectará a aquellos que estén registrados según la ley de asociaciones o que tengan personal empleado.

Bengoa ha aclarado que el Ejecutivo autonómico considera que hay "dos categorías" de txokos, los que están "vinculados a la ley de asociaciones" y aquellos otros que son "más pequeños, con menos estructura, que son una pandilla de amigos, que no están registrados según la ley de asociaciones, que no tienen personal y que, por tanto, no hay peligro de fumador pasivo".

El consejero de Sanidad ha insistido en que en estos últimos txokos de cuadrilla sí se podrá fumar.

En la Ley&' || 'nbsp; Vasca Antitabaco, aprobada el pasado 3 de febrero, no se hace especial mención a estas sociedades gastronómicas ya que se entiende que deben regirse por sus reglamentos internos al ser considerados espacios privados.