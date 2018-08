Sociedad

Alimentación desiquilibrada

Los españoles abusan de la carne, los refrescos y la bollería

08/03/2011

La alimentación desequilibrada y la vida sedentaria podrían ser laclave de la obesidad y el sedentarismo en España.

Los españoles no comen demasiado pero comen desequilibrado. El sobrepeso y la obesidad en España, que afectan al 56 % de los adultos y al 27 % de los niños y adolescentes, no son consecuencia de que en este país se coma demasiado, sino de que se come de forma desequilibrada.Esta es la conclusión de la Encuesta Nacional de Ingesta DietéticaEspañola (ENIDE) 2011 realizada sobre 3.000 personas y presentadaeste jueves en Madrid por el presidente de la Agencia Española deSeguridad Alimentaria y Nutrición ( AESAN ), Roberto Sabrido, paraquien los españoles están "dando la espalda a la Dieta Mediterránea".

Según expuso Sabrido, la ingesta energética media diaria de un

español es de 2.482 kilocalorías, una cantidad "no excesiva", según

dice, ya que el nivel recomendado está entre las 2.550 y las 2.6000

calorías, en función de la actividad física de cada individuo.

La mala elección de alimentos y la vida sedentaria hace que cerca

de un 20% de la población haya realizado algún tipo de

dieta recientemente, porcentaje que se eleva hasta el 22%en las mujeres y a un casi 18%en los hombres.

Poca fruta, verdura y pasta

Sin embargo, sólo comemos un 41 % de hidratos de carbono contenidos en la pasta y en los cereales.

Además, se toman menos de tres piezas de fruta al día, cantidad

mínima recomendada. Asimismo, sólo el 43 % come verdura todos los días.

Alcohol, el cuarto producto más consumido

En concreto, los españoles bebemos una media de 147 mililitros de

alcohol diario.

En el quinto lugar de la lista de productos más consumidos están

los refrescos, le sigue el pan, café e infusiones, las patatas y los zumos.

Los jóvenes, los que comen peor

Los que peor comen son los jóvenes entre 18 y 24 años de edad, con

un consumo menor que el de los mayores de fruta, menos verdura y menos pescado. Sin embargo, consumen más carne y más lácteos.