Día Internacional de la Mujer

Instituciones y grupos sociales se suman a la lucha por la igualdad

Redacción

08/03/2011

Agentes sociales e instituciones vascas coinciden en los avances logrados pero admiten que aún "queda mucho por conquistar". Zapatero, por su parte, insta a los hombres a rebelarse frente al machismo.

Instituciones, partidos, sindicatos y colectivos sociales vascos han celebrado con diferentes actos el Día Internacional de la Mujer. Así, el Gobierno Vasco, la Diputación de Álava, las Juntas Generales de Guipúzcoa o el Ayuntamiento de Bilbao han aprobado declaraciones institucionales con motivo del Día de la Mujer, en las que se han fijado en diferentes situaciones de desigualdad que aún perviven en la sociedad.

El Ejecutivo autonómico se ha comprometido a apoyar los cambios necesarios de valores para que las mujeres no encuentren obstáculos a la hora de acceder a los ámbitos de decisión en empresas, instituciones o cualquier tipo de organización.

En la misma línea, el consejo de diputados de Álava ha aprobado una declaración en la que se compromete a fomentar una "representación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos públicos y privados".

Las Juntas Generales de Guipúzcoa, por su parte, han puesto su mirada en la situación de las niñas de Nicaragua, a cuyo Gobierno han pedido que elabore un plan para prevenir la violencia sexual contra las menores de edad.

En Bilbao, la Asamblea de Mujeres ha entregado al Ayuntamiento las firmas recogidas para que se dedique una plaza a las víctimas de la violencia machista. Posteriormente, el Ayuntamiento ha recordado que sigue aún recayendo "de manera abrumadora" en las mujeres la responsabilidad del cuidado de menores y personas adultas así como del cuidado del hogar.

Las tres capitales vascas han acogido también manifestaciones convocadas por los sindicatos, que han reivindicado "salarios dignos" para las mujeres y que se equiparen los sueldos cuando desempeñan puestos equivalentes a los de los hombres.



Zapatero hace un llamamiento a los hombres

José Luis Rodríguez Zapatero presidente del Gobierno ha instado a los hombres a rebelarse frente al machismo y se ha mostrado convencido de que de ellos depende la erradicación de la violencia de género.

"De los hombres depende que acorralemos y erradiquemos esa lacra que es de la peores, la violencia de genero, que produce tanto dolor, tanta indignación y tanto sufrimiento; es una de las causas por las que merece la pena rebelarse cada día", ha insistido.

"No habrá democracia real, no habrá cambio verdadero, si los códigos y las leyes en esos países no garantizan la igualdad de las mujeres que han sufrido tantas discriminaciones", ha manifestado.

Entre los retos de futuro, Zapatero ha señalado que hay que continuar rompiendo los "techos de cristal" y ha hecho un llamamiento para terminar con la discriminación salarial, "que no es aceptable en una sociedad avanzada".