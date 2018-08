Sociedad

Ampliación del aeropuerto

PE pide información sobre la ampliación del aeropuerto de Hondarribia

Redacción

16/03/2011

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido más información al Ayuntamiento de Hondarribia, al Gobierno Vasco y a AENA sobre el proyecto de ampliación de pista del aeropuerto

El ciudadano francés Daniel Hegoburu, en nombre de los Verdes del País Vasco, ha denunciado el proyecto ante la Eurocámara y ha aportado alrededor de 20.000 firmas de apoyo. Hegoburu ha denunciado que en un radio de apenas unas decenas de kilómetros existan ya dos aeropuertos (Hondarribia y Biarritz) "con los perjuicios contaminantes que conlleva en forma de gases de efecto invernadero en la región".



"Las compañías ''low cost'' hacen su agosto en la zona al desplazar a un millón de pasajeros al año", ha lamentado. En su petición por escrito, pide al PE que no permita que se lleve a cabo la extensión del aeropuerto de Hondarribia, pues "podría afectar a la bahía de Txingudi y el estuario del Bidasoa", lugares clasificados dentro de la red Natura 2000 y el convenio de Rmansar y donde habitan aves migratorias.



En su respuesta previa, la Comisión Europea había señalado que, dado que las autoridades competentes sobre la ampliación aún no habían adoptado una decisión definitiva en relación con el proyecto, no es posible ver si se cumple o no la legislación comunitaria. El vicepresidente de la comisión de Peticiones, el eurodiputado de IU Willy Meyer, ha decidido así dejar abierta la petición y enviar sendas cartas a todas las autoridades involucradas para que den más información sobre el asunto.