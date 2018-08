Sociedad

En Almería

Educación pagará diez años de salario a una profesora de religión

Redacción

06/05/2011

No se le renovó el contrato en 2001 porque el Obispado no la consideró adecuada para dar clase por casarse por lo civil con un divorciado.

El Ministerio de Educación deberá readmitir y pagar diez años de salario a una profesora de religión a la que no se le renovó el contrato en 2001 porque el Obispado no la consideró adecuada para dar clase tras casarse por lo civil. En su opinión, no reunía las condiciones exigibles para defender la moral y la doctrina cristiana.

El Juzgado de lo Social número 3 de Almería ha dictado esta sentencia después de que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) reconociera recientemente el derecho de la profesora Resurrección Galera Navarro a no sufrir discriminación por sus circunstancias personales, así como a la libertad ideológica e intimidad personal y familiar.

El TC anuló una sentencia de diciembre de 2001 de ese juzgado y otra de 2002 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que habían desestimado las demandas de la profesora contra el Obispado de Almería.