Kontseilua denuncia el retroceso del euskera y la reducción de ayudas

Redacción

09/05/2011

Paul Bilbao, secretario general, señala que las administraciones "no han avanzado en la normalización del euskera" y han tomado medidas que "pueden ser consideradas retroceso".

El Consejo de los Organismos Sociales del Euskera, Kontseilua, ha presentado hoy su anuario 2010 sobre políticas lingüísticas, en el que denuncia que las administraciones "no han avanzado en la normalización del euskera" y han tomado medidas que "pueden ser consideradas retroceso", como reducir las ayudas para su estudio.



Así lo ha expuesto, en rueda de prensa, el secretario general de Kontseilua, Paul Bilbao, que ha comparecido acompañado por los responsables de las áreas político institucional y de Comunicación de este entidad, Iñaki Lasa y Saioa Rodríguez, respectivamente.



Bilbao ha considerado que durante 2010 se han visto "las dos caras de la moneda" del euskera, ya que, por una parte, las administraciones públicas "desaceleraron la normalización" de la lengua y, por otra, "la ciudadanía mostró su voluntad de vivir en euskera", como ocurrió, ha dicho, en la manifestación del 15 de mayo en Pamplona bajo el lema "Derecho a vivir en euskera".



Frente a esa "reivindicación", las administraciones "han reducido sus ayudas" al euskera "con la excusa de la crisis". Esta bajada ha sido del 3,13 % en la CAV y del 25 % en Navarra. En Iparralde, ha precisado Bilbao, las ayudas se han mantenido, pero "son todavía insuficientes".



En concreto, ha lamentado los recortes en la euskaldunización de adultos, considerados como "una generación perdida", pero que para Kontseilua son "un sector estratégico que hay que volver a impulsar".



Sobre el euskera en la educación, Kontseilua ha criticado "la experiencia trilingüe" impulsada por el Gobierno vasco, que "no ha tenido en cuenta la experiencia de estos años", y ha censurado que

en Navarra se prime el inglés sobre el euskera.



Además, ha señalado que en Iparralde -donde el euskera no es oficial, ha lamentado- "no se ha puesto en marcha ninguna política" para enseñar euskera en las aulas.



Por otra parte, Bilbao ha criticado que en las últimas Ofertas Públicas de Empleo convocadas en Euskadi "se ha valorado menos el euskera que hace diez años", lo que ha dado "un balón de oxígeno a los interinos que no han acreditado su conocimiento de euskera y limita el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en euskera".



También ha censurado que en Navarra no haya "ningún plan para la euskaldunización" de la administración ni tampoco en Iparralde, aunque ha valorado que en esta zona "algunos ayuntamientos han apostado por euskaldunizar a sus trabajadores".

Sobre la presencia del euskera en el ámbito socioeconómico, Kontseilua ha denunciado la modificación del decreto sobre los Derechos Lingüísticos de las Personas Consumidoras y Usuarias, ya que al eliminar las sanciones a los comercios que no atiendan en esta lengua "se ha dado un paso atrás" y se "vulneran los derechos de los consumidores vascohablantes".