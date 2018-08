Sociedad

Movimiento

Los asentados en Sol continúan pese a la lluvia y la presión policial

Redacción

19/05/2011

A pesar de que la Junta Electoral había desautorizado la concentración, miles de personas han hecho noche y siguen reunidos. Sigue en directo las imágenes de Puerta del Sol.

Miles de personas siguen reunidas en la madrileña Puerta del Sol a pesar de que la Junta Electoral Provincial de Madrid había desautorizado la concentración convocada para la pasada tarde en la Puerta del Sol. El objetivo es reclamar los cambios políticos y sociales que propone el denominado Movimiento 15 de Mayo.

Además, la organización del acto ha anunciado la convocatoria de una manifestación para el sábado coincidiendo con la jornada de reflexión para las elecciones municipales y autonómicas del domingo. Minutos antes de las 21:00 horas de ayer, miércoles, una joven tomó el micrófono para anunciar por megafonía a los presentes esta iniciativa. "No somos un partido político y no tenemos que hacer ninguna reflexión porque quienes tienen que reflexionar son ellos", dijo la chica ante el aplauso de los presentes.

Cuando el reloj de la Puerta del Sol marcaba las 20:00 horas, los manifestantes iniciaron un aplauso que prolongó durante varios minutos, intercalándolo con gritos como ''No nos vamos''. Una hora antes de la concentración, a las 19:00 horas, la Puerta del Sol ya estaba abarrotada y se coreaban consignas como ''No pasa nada, la plaza está ganada'', ''Que no, que no, que no nos representan'' o ''Lo llaman democracia y no lo es''.

Desde esa hora comenzó a aumentar el número de personas que trataba de acceder a la emblemática plaza madrileña, a pesar de que agentes del Cuerpo Nacional de Policía han puesto en marcha horas antes un dispositivo para controlar los accesos a la misma.

Los congregados en la madrileña Puerta del Sol recibieron con un cerrado aplauso la iniciativa de un grupo de manifestantes que han colgado de un andamio una pancarta con el lema: ''No somos antisistema''.





Resolución de la Junta Electoral

La resolución, adoptada a primera hora de la tarde de ayer, miércoles, por la Junta Electoral tras la petición efectuada el lunes por varias personas, señala que "no se considera que concurran causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria solicitada en un espacio de 24 horas", según han indicado a Efe fuentes cercanas a este organismo arbitral electoral.

La Junta Electoral considera, además, que "la petición del voto responsable", a la que hacen referencia los convocantes, "puede afectar a la campaña electoral y a la libertad del derecho de los ciudadanos al ejercicio del voto".





"Si nos echan, volveremos mañana"



Un portavoz de los concentrados en la Puerta del Sol aseguró que si van a desalojarlos, se van a resistir "pacíficamente" y que si les echan, al día siguiente volverán. Un joven que se ha identificado como Juan hizo este comentario a los periodistas tras conocer que la Junta Electoral Provincial de Madrid había desautorizado la concentración convocada para reclamar cambios políticos y sociales.

Otra portavoz, Carlota Jover, que dijo ser jurista, indicó que no han recibido "de manera oficial" la resolución de la Junta Electoral Provincial de Madrid, sino que la han conocido por "fuentes extraoficiales".

Para Jover, el dictamen de la Junta Electoral Provincial de Madrid "no tiene efectos vinculantes; por lo tanto, no se ha prohibido nada".





Bilbao y Donostia-San Sebastián



Cientos de personas se han concentrado a primera hora de la noche en la plaza Arriaga de Bilbao en una acción de protesta "espontánea" no adscrita a movimiento alguno, según han indicado sus participantes.

Unas 300 personas han participado en una asamblea que ha tenido lugar en el céntrico Boulevard donostiarra, donde debaten distintas iniciativas como la posibilidad de organizar una jornada de solidaridad con Grecia, Portugal y los países árabes.





Las protestas se extienden

Una cacerolada ha reunido a cerca de 2.000 personas "indignadas" en la plaza Catalunya de Barcelona. Cientos de personas se han reunido en Sevilla, Granada, Cádiz, Jerez, Jaén, Málaga, Tarragona, Lleida, Albacete, Guadalajara, Toledo, Ciudad real, A Coruña, Santiago de Compostela, Alicante, Valencia y Zaragoza, entre otras.