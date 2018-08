Sociedad

En Madrid

Movimientos sociales consiguen parar el desahucio de una familia

Redacción

15/06/2011

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca había hecho un llamamiento contra el desahucio de una familia que no podía pagar la hipoteca. El coordinador de IU, Cayo Lara, ha participado en el acto.

El desahucio de una familia de Madrid que no puede hacer frente al pago de su hipoteca ha quedado suspendido hoy, en medio del apoyo por parte de organizaciones vecinales y sociales, que han bloqueado el acceso a la vivienda.



La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid había hecho un llamamiento para evitar hoy el desahucio de una familia integrada por un libanés, una búlgara y su hija de quince años en una vivienda del distrito de Tetuán.



Los inquilinos no podían pagar la hipoteca y fue tramitado un procedimiento de desahucio que tenía fecha de hoy, por lo que la Plataforma ha brindado su apoyo y ha contado con la movilización de otras entidades, como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, el Movimiento 15-M, Democracia Real Ya y ATTAC.



Cerca de tres centenares de personas se han concentrado desde por la mañana ante el portal de la finca y se han desparramado por la calle, cuyo tráfico han cortado, mientras una docena de policías nacionales observaban la situación sin intervenir.



Antes de mediodía la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, informaba de que el desahucio finalmente no tendría lugar: "La comisión judicial encargada de ejecutar este desahucio se ha retirado, por tanto el desalojo no se va a efectuar hoy".



Un agente de la Policía Municipal madrileña comunicaba también a los movilizados que no iba a tener lugar el desahucio, anuncio recibido con gritos de triunfo por los concentrados.



"Este desahucio lo vamos a parar", gritaban previamente los movilizados, entre los que figuraba el coordinador general de IU, Cayo Lara.



Algunos de los ''indignados'' que están protagonizando una

concentración este miércoles en el barrio de Tetuán con el objetivo

de impedir el desahucio de una familia, y a la que ha asistido el

coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, han tirado agua e

insultado al político, quien ha reivindicado su derecho a

manifestarse "como un ciudadano más".

Los manifestantes han tirado agua al dirigente de IU con una

botella y desde un ático del mismo edificio donde se estaba

produciendo el desalojo, mientras la mayoría de los manifestantes

congregados gritaba proclamas en su contra y le instaban a marcharse.



Antes de abandonar el lugar, Lara ha incidido en que su apoyo a la

causa era una cuestión "personal" y ha conminado a los presentes a

expresar su "rebeldía" contra la gente que es "realmente responsable

de lo que está pasando".

"Estoy aquí como un ciudadano más", ha dicho el coordinador de IU,

quien ha advertido a los indignados que comportamientos de este tipo

supone "tirar cantos contra su propio tejado".

No obstante, varios de los manifestantes han mostrado su apoyo al

político, al igual que el portavoz de la ''Plataforma de Afectados por

la Hipoteca'' (PAH), Chema Ruíz, quien ha asegurado que Lara "ha

estado" con ellos "desde el principio, cuando nadie hacía caso".