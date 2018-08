Sociedad

Azkuna quiere trasladar los conciertos de Aste Nagusia a Miribilla

21/06/2011

El alcalde de Bilbao ha planteado celebrar los conciertos en el Bilbao Arena de Miribilla. Además, se muestra partidario de que se programen partidos profesionales de pelota en el nuevo frontón.

El alcalde de Bilbao Iñaki Azkuna se ha mostrado partidario de que en 2012 los conciertos que durante las fiestas se programan en la explanada de Botika Vieja en Zorrozaurre pasen a celebrarse en el Bilbao Arena de Miribilla.

Azkuna ha explicado que es una "posibilidad" que hay que estudiar porque no es viable que se celebre un concierto delante de la nueva clínica del Igualatorio Médico Quirúrgico que se construye en Zorrozaurre, como tampoco lo sería delante de Basurto. "Lo lógico es marcharnos de ahí y hay que empezar a pensar en sitios y el sitio más aprovechable es el Palacio de Deportes donde caben 9.000 personas", ha afirmado.

El alcalde ha insistido en que "son posibilidades que hay que estudiar y que concretar".

El alcalde de la villa también se ha mostrado partidario de que durante la Aste Nagusia se programen partidos profesionales de pelota en el nuevo frontón bilbaíno, como sucede en el resto de capitales vascas durante las fiestas.

Así lo ha afirmado Azkuna en declaraciones a los medios de comunicación tras la entrega de los Premios de Ensayo Miguel de Unamuno y del Concurso de Cuentos Gabriel Aresti celebrado este martes en el consistorio bilbaíno.

"Me parece absolutamente normal que si hay toros, si hay Arenal o teatro pueda haber también algunos partidos de pelota porque si no, no sé para que se ha construido el frontón. Lo lógico es que haya partidos de pelota y que la gente disfrute", ha afirmado.