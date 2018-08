Sociedad

LAB acusa a la dirección de Metro Bilbao de 'mentir'

24/06/2011

"Asimismo, ha acusado a la Dirección de Metro Bilbao de hacer públicos compromisos que "para nada son ciertos".

LAB ha acusado a la dirección de Metro Bilbao de "mentir" y hacer públicos acuerdos que "no son ciertos", por lo que el próximo lunes "no presentará ninguna propuesta". Asimismo, ha anunciado que no existe ningún compromiso por ninguna de las partes, ya que "no se firmó ningún acta de acuerdo a la finalización de la reunión de este pasado jueves".

En nota de prensa, la sección sindical de LAB en Metro Bilbao ha desmentido el contenido de la información dada a conocer por la Dirección que, en su opinión, lanza mensajes a la ciudadanía cargados de "mentiras y acuerdos posibilistas totalmente falsos".

Según ha denunciado, la reunión de este pasado jueves se celebró en un clima "muy tenso y con constantes muestras de prepotencia y desprecio por parte de la Dirección", no alcanzándose ningún tipo de acuerdo.

"La Dirección de la empresa presentó un acta de reunión que no se correspondía ni con los contenidos, ni con las formas con lo tratado, por lo que la parte sindical optó por no firmarla", ha señalado el sindicato. Asimismo, ha anunciado que el Comité de Huelga no va a celebrar asambleas el próximo lunes, ni "va a entregar ningún tipo de propuesta".