La UE prohíbe la importación de semillas de Egipto

05/07/2011

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ha ratificado que una partida de semillas egipcias es "el vínculo común más probable" entre los brotes de 'E.coli' registrados en Alemania y Francia.

La Unión Europea ha decidido hoy la prohibición temporal de la importación de semillas de Egipto tras detectarse que las de fenogreco procedentes de ese país están

relacionadas con los brotes de la bacteria "E.Coli" en Alemania y Francia.



La UE ha ordenado retirar inmediatamente del mercado comunitario las semillas sospechosas, después de que ese producto fuera considerado como el "vínculo común más probable" con los brotes.



La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha ratificado hoy que una partida de semillas egipcias distribuida en al menos siete Estados miembros, entre ellos España, "es el vínculo común más probable" entre los brotes de ''E.coli'' registrados en Alemania y Francia, y ha avisado de que podría haber otras partidas contaminadas importadas entre 2009 y 2011.

Por ello, la Agencia ha reclamado a la Comisión que haga "todos los esfuerzos" necesarios para evitar que los consumidores sigan expuestos a las semillas sospechosas y que identifique a todos los países que pueden haber recibido los lotes contaminados.

Además, ha recomendado a los consumidores que no cultiven este tipo de semillas para uso personal y que no coman brotes germinados que no estén cocinados.

Los primeros casos de ''E. coli'' se detectaron en mayo y la infección ha provocado 48 muertos en el país y uno en Suecia, aunque el número de casos sigue disminuyendo rápidamente.