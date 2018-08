Sociedad

Consejo de Gobierno

Gobierno Vasco seguirá sin sancionar a comercios que no usen euskera

Redacción

05/07/2011

El Ejecutivo aboga por atraer a la ciudadanía con "medidas positivas que fomenten el uso del euskera", y no con "multas o medidas coercitivas".

El Gobierno Vasco seguirá sin sancionar a los comercios que no presten sus servicios en las dos lenguas oficiales, euskera y castellano, al considerar que la medida sería "contraproducente" para el idioma.



El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración un pronunciamiento de la Cámara vasca en este sentido y ha abogado por atraer a la ciudadanía y a las entidades "con medidas positivas que fomenten el uso del euskera y no con multas o medidas coercitivas, que pueden suponer una carga a la larga para el idioma".



El pasado 16 de junio, PSE-EE, PP y UPyD aprobaron una iniciativa en el Parlamento Vasco en la que pedían al Gobierno autonómico que no impusiera multas ni sanciones a las empresas y establecimientos comerciales que incumplieran un decreto del anterior Gobierno de Ibarretxe sobre el uso de las dos lenguas oficiales en los comercios.



El Gobierno Vasco actual ya estableció una moratoria para que no se ejecutaran las sanciones contempladas en el decreto pero el plazo expira el 17 de julio.