Detenida por abandonar a su hijo para irse a vivir con un hombre

31/07/2011

La mujer le daba 20 euros cada tres días para que pudiese subsistir y su pareja agredió con un cuchillo al hijo de su pareja.

Agentes de la Policía Nacional de Sagunto (Valencia) han detenido a una mujer española de 40 años de edad acusada de abandonar su domicilio y a su hijo de 16 años para irse a vivir con su pareja, que también ha sido arrestado por amenazar al menor.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana en un comunicado, la mujer había abandonado hace dos meses su domicilio habitual para irse a vivir junto a su actual pareja, dejando a su hijo de 16 años solo en el inmueble, con 20 euros cada tres días para que pudiese subsistir.

El pasado 20 de julio, la madre acudió a ver a su hijo y éste le pidió dinero para comprar comida, a lo que la madre se negó. El joven trató de impedirle que se fuera de la vivienda hasta que no le diera la cantidad que le había pedido y su madre le golpeó en la parte superior de la cabeza y le estiró del pelo. Después de esto se marcho del domicilio.

Dos días después, el menor fue al actual domicilio de su madre para pedirle nuevamente dinero, pero al no abrirle nadie la puerta regresó a su casa. En el camino de vuelta, se encontró con la pareja de ésta y en el momento en que se iba a dirigir a él, éste sacó presuntamente un Cuchillo y le agredió diciendo que "por aquí no vuelvas" y "como me denuncies te mato".

El joven se marchó del lugar y se puso en contacto con una de sus tías, tras lo cual fue atendido de las lesiones que presentaba en el hospital de Sagunto.

Como consecuencia de las investigaciones, los policías identificaron a los presuntos autores, que fueron detenidos y puestos a disposición judicial.