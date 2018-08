Sociedad

Estudio

Casi el 22% de los jóvenes vascos practica sexo sin preservativo

Redacción

02/08/2011

Los jóvenes varones son más inconscientes en sus prácticas sexuales que las mujeres, ya que el porcentaje cae hasta el 18% en el caso de estas últimas.

Noticias (1) El TS no ve delito en que un enfermo de SIDA no informe a su pareja

Casi el 22% de los hombres vascos con edades comprendidas entre 18 y 35 años declaran que practican sexo sin preservativo con personas que acaban de conocer si "les convencen" o si la pareja es "de confianza", según una encuesta realizada por la empresa Control.

El sondeo revela la mayor inconsciencia de los jóvenes varones frente a las mujeres en sus prácticas sexuales. Las mujeres del mismo tramo de edad que declara no usar preservativo en sus relaciones con desconocidos es del 18%.

Los hombres se muestran más abiertos a tener las relaciones con desconocidos, ya que un 45% de los consultados declara estar dispuestos a ello, mientras que en el caso de las mujeres la cifra se reduce hasta el 27,5%.





Sexo oral

El sexo oral es otra de las prácticas en las que los jóvenes de Euskadi no tienen en cuenta los riesgos de la no utilización de preservativos. Sólo el 7% de los jóvenes afirma utilizarlo durante el sexo oral, mientras el 18% señala que lo hace a veces y el 61% no lo hace nunca (79% en total). El porcentaje sube entre los chicos hasta el 86%.

Un 42% de los jóvenes vascos encuestados declara tener una actividad sexual escasa, ya que un 42% afirma hacerlo una vez al mes o menos. Por otro lado, un 31% señala hacerlo varias veces por semana (el 23% una vez a la semana y un 4% una o varias veces al día).