Tras la tragedia de Lodosa

El Gobierno de Navarra asegura que los encierros 'son seguros'

04/08/2011

No obstante, señala que aunque los ayuntamientos cumplen con las medidas de seguridad exigidas no se puede asegurar que la "fatalidad" sucedida en Lodosa no se repita.

Noticias (2) Lodosa retoma sus fiestas, pero suspende los encierros

Los encierros de reses bravas "son seguros" en Navarra y los ayuntamientos cumplen con las medidas de seguridad exigidas, aunque esto no permite asegurar que no se repita la "fatalidad" y la "tragedia" sucedida este martes en Lodosa, donde un novillo rompió el vallado y corneó mortalmente a un hombre. Así lo ha señalado hoy en conferencia de prensa la directora general de Justicia e Interior del Gobierno foral, Inmaculada Jurío, quien ha explicado la decisión adoptada ayer por el departamento de Interior de no otorgar más autorizaciones para celebrar festejos con reses en Navarra si no están acompañadas de un certificado del arquitecto municipal que respalde la idoneidad del vallado. La medida supone paralizar las peticiones realizadas por los ayuntamientos de Bera, Fitero, Barillas, Estella, Arguedas, Funes,

Muruzábal y Fustiñana, que confiaban en poder celebrar sus inminentes festejos taurinos amparados en la práctica habitual y legal hasta ahora de hacerlo con una autorización llamada "condicionadas", concedida bajo el compromiso de acompañar el certificado del arquitecto municipal en un plazo de 10 días. Ésta era la autorización con la que contaba Lodosa y bajo la que había celebrado los tres encierros de las fiestas patronales hasta que ocurrió el accidente del martes, de forma que el Ayuntamiento podía remitir el certificado técnico en días posteriores. Jurío ha señalado que ya se ha transmitido a los ocho consistorios a los que se paraliza el trámite la necesidad de que acompañen su etición del correspondiente informe del arquitecto municipal previo a la celebración del encierro, un requerimiento al que ha dicho "todos los ayuntamientos han respondido favorablemente". De hecho, desde Bera ya se ha presentado el certificado, mientras que Estella ha preferido suspender el encierro con novillos previsto para mañana por la tarde, y Fitero les ha comunicado su intención de remitir el informe técnico, lo que da muestra de que los ayuntamientos "son conscientes" de la necesidad de extremar las precauciones.

