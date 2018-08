Sociedad

El juez pone en libertad a los dos últimos indignados detenidos

06/08/2011

A su salida de los juzgados han sido recibidos con aplausos por una veintena de miembros del Movimiento 15-M que han coreado lemas como "La lucha sigue cueste lo que cueste".

Los dos últimos "indignados" detenidos en los incidentes del pasado jueves ante el Ministerio del Interior han quedado en libertad tras declarar ante el juez, al igual que lo fueron estos días los otros siete arrestados en diversas acciones del Movimiento 15-M desde el pasado 2 de agosto.

Tras tomar declaración a los dos últimos detenidos, ambos de nacionalidad portuguesa, el juez ha acordado su libertad con la condición de estar a disposición del juzgado si son nuevamente requeridos.

Durante la declaración, que ha durado cerca de dos horas, el titular del juzgado les ha preguntado si habían agredido a los policías y si su comportamiento fue violento en el transcurso de los incidentes del jueves, según han relatado los arrestados.

También quedaron en libertad los detenidos que prestaron declaración el viernes, una joven española y un ciudadano hondureño, éste con la obligación de acudir al juzgado cada 15 días, ya que se le acusaba además de haber quemado un coche.



Ataque epiléptico

"He estado dos días detenido injustamente; el trato no ha sido malo, no me han pegado, pero tampoco me han dado mucha libertad, me han sentado en una silla y la Policía ha estado hablando conmigo con la cara tapada como si fuera un etarra, y no somos terroristas, somos un grupo pacífico", ha explicado Bruno, uno de los arrestados.



Su compañero también ha negado haber atentado contra los agentes y ha presentado un informe médico alegando que es epiléptico y que sufrió un ataque durante la carga policial, en el que no controlaba sus movimientos.