Polémica en Bilbao por una cafetería que impide la entrada de niños

Redacción

26/08/2011

La decisión de una cafetería de prohibir la entrada de niños, aunque vayan acompañados de adultos, ha motivado una polémica entre los que lo consideran discriminatorio y los que la respaldan

Según ha anunciado la directora de la asociación de familias numerosas Hirukide, Natalia Díez-Caballero, una cafetería de Bilbao ha vetado la entrada de menores, en solitario o acompañados de algún adulto, aunque no va a presentar ninguna denuncia porque ha reconocido que la ley ampara a estos establecimientos.



La asociación de familias numerosas ha criticado esta "discriminación", así como que "se estén equiparando conductas incívicas con la entrada de un niño menor con un responsable", ha dicho Díez-Caballero.



No obstante, la asociación no interpondrá una denuncia judicial porque ha consultado a la oficina municipal de información al consumidor y ha sabido que "en el País Vasco no existe ninguna normativa específica que regule el derecho de reserva de admisión".



El dirigente de los hosteleros vascos Ángel Gago ha explicado que hay unos ocho o diez locales en Vizcaya que han puesto este cartel de prohibir la entrada a menores, pero todos de ocio nocturno, y sólo conoce un establecimiento de ocio diurno que lo haya adoptado.



Gago ha insistido en que la ley protege esta opción, porque las discriminaciones que prohíbe son por religión, raza o sexo. En este caso de que se prohíba la entrada a menores, la ley exige que haya un cartel que lo anuncie, "y lo hay".



En este caso del café restaurante, llamado "Style", ha dicho que "personalmente" lo apoya "totalmente, al cien por cien. Si no quiere tener menores porque quiere tener un público diferente, me parece normal. Es un empresario que quiere organizar su empresa de una forma determinada", ha señalado.