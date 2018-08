Sociedad

En el Estado

Uno de cada cuatro muertos en accidente no llevaba puesto el cinturón

Redacción

12/09/2011

De los 576 muertos en turismos de enero a agosto de este año, 146 no usaba el cinturón.

El 23% de las personas fallecidas en accidente de coche y furgoneta en las carreteras del Estado en los ocho primeros meses de 2011 no llevaba puesto el cinturón de seguridad, porcentaje que se eleva al 35% en el caso de los accidentes en zona urbana.



De los 576 muertos en turismos de enero a agosto de este año, 146 no usaba el cinturón -21,9%-, mientras que en el caso de los accidentes de furgoneta, 20 de los 58 fallecidos -34,5%- tampoco lo llevaban.



Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), entre el total de personas fallecidas hay 39 niños menores de 12 años, de los que 14 no llevaban ningún dispositivo de retención.



Para invertir esta situación, la DGT ha puesto hoy en marcha y hasta el próximo domingo una campaña especial de concienciación y control del uso del cinturón.



Durante esta semana, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil incrementarán los controles, comprobando que tanto el conductor como los pasajeros llevan correctamente abrochado el cinturón de seguridad y que los menores viajan con los sistemas de retención adecuados a su talla, peso y edad.



El incumplimiento de esta norma está tipificado como infracción grave, y se sanciona con multa de 200 euros y pérdida de 3 puntos en el caso de los conductores.



A pesar de la obligación legal de llevar el cinturón de seguridad en todos los países de la Unión Europea, la media del uso de dicho dispositivo de retención en 2009 fue de un 88 por ciento en los asientos delanteros y de un 72 por ciento en los traseros, porcentajes muy similares a los que se registran en España.