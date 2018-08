Sociedad

Gaztetxe de Kukutza

Los vecinos de Rekalde actuarán 'en consecuencia' si no salvan Kukutza

Redacción

16/09/2011

Es el mensaje que han lanzado han Ayuntamiento de Bilbao los simpatizantes del gaztetxe. Rechazan la posibilidad de trasladar Kukutza a otro local, comohabría sugerido el Consistorio.

Representantes de la Asociación de Vecinos Rekaldeberriz han advertido a los representantes del Ayuntamiento de que si sus demandas sobre Kukutza no son escuchadas y no detienen el derribo del gaztetxe "actuarán en consecuencia".

Los portavoces de Rekaldeberri, Igor Ahedo, Ana Monje y Almudena Hernández, han comparecido este viernes frente al Ayuntamiento para defender el gaztetxe Kukutza antes de la reunión que mantienen con representantes del Consistorio este viernes, desde las 12 horas para buscar una solución al problema del centro.

Los representantes de la asociación han desvelado que en una reunión mantenida el pasado julio con el responsable del gabinete de Alcaldía, Andoni Aldekoa, y el concejal de Urbanismo, Rikardo Barkala, ambos les manifestaron la voluntad del Consistorio de pagar un alquiler de otro pabellón industrial de la zona y firmar un convenio de colaboración de larga duración.

Los vecinos de Rekalde han pedido a los responsables municipales que "pidan un alquiler por el edificio actual y se paralice la orden de derribo" para lograr "una salida satisfactoria para todas las partes".

Igor Ahedo ha recalcado que "no hay otra posibilidad que el edificio actual, no aceptamos ningún cambio de cromos" y han recordado a los políticos que "para el barrio de Rekalde, Kukutza no tiene precio".